Galerija 1 1 1 1 Svijet ima novi najviši hotel, a rekorder se nalazi u Dubaiju. Iščekivan s nestrpljenjem, Ciel Tower službeno je otvoren i uzdiže se 377 metara iznad Marine u Dubaiju. Ovaj hotel nikada nije trebao biti najviši na svijetu, ali građevina je spontano rasla kako su se nacrti mijenjali, a sadržaji dodavali.

"Znali smo da želimo izgraditi nešto spektakularno, ali nismo planirali izgraditi najviši hotel na svijetu", izjavio je Rob Burns, izvršni direktor projekta za CNN.

Usprkos visini koja izaziva divljenje, Ciel se smjestio na tlocrtu od oko 3.600 četvornih metara – nešto manjem od profesionalnog nogometnog igrališta, što je skromno za Dubai. Ni unutrašnjost nije bezobrazno luksuzna – nema ludih fontana ni skulptura, ali je zato interijer zakrivljenih linija mudro dizajniran da se čini većim nego što doista je. Obilje bilja i zelenila, kao i dnevne svjetlosti zasigurno doprinose ukupnom dojmu. No iz zraka novi najviši hotel na svijetu itekako je upečatljiv: zgrada ima veliki otvor poznat kao ušica igle kako bi odoljela snažnim vjetrovima i propustila ih kroz prolaz.

Osam restorana

Ono što oduzima dah u novom hotelu na 82 kata s malo više od tisuću soba je panoramski pogledi na Marinu, Palm Jumeirah i cijeli zaljev. Hotel ima osam restorana na svojim gornjim katovima, a najviši među njima je House of Phoenix, smješten na 81. katu s panoramskim pogledom. Gostima su na raspolaganju tri bazena, a najljepši među njima je onaj na 76. katu, koji odaje dojam kao da se voda stapa s nebom.

Sve u svemu, najviši hotel na svijetu nije ekstravagantan kao što bi to bilo za očekivati od Dubaija: zajednički prostori su elegantni, ali ne pretjerani. Sobe su udobne. A pogledi, osobito s viših katova i bazena na nebu, njegov su najveći adut.

Budite iskreni: Turističke atrakcije koje mnogima nisu lijepe, ali se o tome šuti +1