Ovaj je deset inspiriran klasičnim francuskim desertom od kestena nadahnutim najvišim alpskim vrhom. Okusi su isti, samo je ovu verziju u čaši puno lakše napraviti jer umjesto da pečete male kore, samo žete rasporediti piškote u čašu.

Elegantna i raskošna poslastica sastoji se od slojeva kreme od bijele čokolade, kreme od kestena i mekih piškota koji se savršeno sljubljuju s kremama. I ako radite Mont Blanc, a vjerojatno hoćete, s kupovnim piškotama i gotovim kesten pireom, ona će i dalje imati okus pravog domaćeg deserta zahvaljujući bogatim kremama i odličnoj kombinaciji okusa.

Mont Blanc u čaši - sastojci: Za kremu od bijele čokolade 40 g kukuruznog škroba

22 g bijelog šećera

2 velika jaja

1 prstohvat soli

480 ml mlijeka

1 ½ čajne žličice ekstrakta vanilije

100 g bijele čokolade, nasjeckane Za kremu od kestena 200 g kuhanih kestena

200 g kesten-pirea

3-4 žlice vode Za sloj od keksa 18 piškota

120 ml mlijeka Za ukras Šećer u prahu

Naribana bijela čokolada Mont Blanc u čaši - priprema: Napravite kremu od bijele čokolade. U malom loncu pomiješajte kukuruzni škrob i šećer. Dodajte jaja i miješajte pjenjačom dok se sve ne sjedini. Dodajte mlijeko i sol te kuhajte na srednje jakoj vatri, neprestano miješajući, dok smjesa ne zavrije. Pustite da kuha 1 minutu i maknite s vatre. Dodajte bijelu čokoladu i vaniliju te pričekajte 1 minutu da se čokolada počne topiti. Miješajte dok se čokolada potpuno ne otopi, a krema ne postane glatka. Ako primijetite da imagrudice možete je procijediti kroz cjedilo ili je izmiksati da postane glatka. Prebacite u zdjelu, prekrijte folijom tako da folija dodiruje površinu kreme i stavite u hladnjak. Napravite kremu od kestena. Prebacite kestene i kesten-pire u multipraktik i miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Postupno dodajte vodu dok ne dobijete glatku kremu koja se lako razmazuje. Složite Mont Blanc. Ulijte mlijeko u plitku zdjelu i kratko umočite polovicu piškota. Podijelite piškote u čaše i u svaku čašu rasporedite žličicu kreme od kestena. Zatim podijelite polovicu kreme od bijele čokolade u čaše. Ponovite s još jednim slojem piškota i prekrijte ostatkom kreme od bijele čokolade. Žlicom ili lopaticom oblikujte u piramidu. Kremu od kestena prebacite u slastičarsku vrećicu sa zvjezdastim ili tankim okruglim vrhom i nanesite kremu od kestena preko kreme. Ostavite u hladnjaku nekoliko sati da se ohladi. Pospite šećerom u prahu i (po želji) ukrasite kovrčama od bijele čokolade prije posluživanja.

