Miris jabuka, malo cimeta i – gotov je desert. Dobro, malo morate i miješati, ali nije mnogo kompliciranije od toga. Prozračan biskvit s jabukama ima rustikalni šarm, vrlo je jednostavan za pripremu, a opet, potpuno neodoljiv.
Šarlotka s jabukama kolač je koji će vas iznenaditi bogatim okusom i jednostavnošću pripreme. Jednako će se dobro snaći na svečanom stolu i - svaki dan.
Šarlotka od jabuka - sastojci:
- 4 jabuke Granny Smith, oguljene, bez sjemenki, narezane na četvrtine pa na tanje kriške
- 1 žlica svježeg soka od limuna
- 200 g šećera
- 100 g glatkog brašna
- 1/4 čajne žličice mljevenog cimeta
- 1/4 čajne žličice svježe naribanog muškatnog oraščića
- 1 prstohvat soli
- 3 velika jaja
- 1/2 čajne žličice ekstrakta badema
- šećer u prahu, za posipanje
Šarlotka od jabuka - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namastite dno i stranice kalupa za pečenje promjera 20 cm.
- U velikoj zdjeli pomiješajte jabuke s sokom od limuna i 25 grama šećera te ostavite da odstoje 15 minuta.
- Za to vrijeme u maloj zdjeli pomiješajte brašno s cimetom, muškatnim oraščićem i soli. U srednjoj zdjeli električnim mikserom miksajte jaja s ekstraktom badema i preostalih 175 grama šećera srednje jakom brzinom dok smjesa ne postane gusta i blijedožuta, 8 do 10 minuta. Lagano umiješajte suhe sastojke tek toliko da se sjedine s mokrim.
- Rasporedite jabuke u pripremljeni kalupu u ravnomjernom sloju, a zatim ih ravnomjerno prelijte tijestom. Ostavite da odstoji 5 minuta da se tijesto malo upije.
- Pecite šarlotku oko 1 sat, dok ne postane zlatna i hrskava na vrhu, a čačkalica kad je zabodete u sredinu ne izađe čista. Prebacite na rešetku i ostavite da odstoji 15 minuta.
