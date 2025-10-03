Miris jabuka, malo cimeta i – gotov je desert. Dobro, malo morate i miješati, ali nije mnogo kompliciranije od toga. Prozračan biskvit s jabukama ima rustikalni šarm, vrlo je jednostavan za pripremu, a opet, potpuno neodoljiv.

Šarlotka s jabukama kolač je koji će vas iznenaditi bogatim okusom i jednostavnošću pripreme. Jednako će se dobro snaći na svečanom stolu i - svaki dan.

Šarlotka od jabuka - sastojci: 4 jabuke Granny Smith, oguljene, bez sjemenki, narezane na četvrtine pa na tanje kriške

1 žlica svježeg soka od limuna

200 g šećera

100 g glatkog brašna

1/4 čajne žličice mljevenog cimeta

1/4 čajne žličice svježe naribanog muškatnog oraščića

1 prstohvat soli

3 velika jaja

1/2 čajne žličice ekstrakta badema

šećer u prahu, za posipanje Šarlotka od jabuka - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namastite dno i stranice kalupa za pečenje promjera 20 cm. U velikoj zdjeli pomiješajte jabuke s sokom od limuna i 25 grama šećera te ostavite da odstoje 15 minuta. Za to vrijeme u maloj zdjeli pomiješajte brašno s cimetom, muškatnim oraščićem i soli. U srednjoj zdjeli električnim mikserom miksajte jaja s ekstraktom badema i preostalih 175 grama šećera srednje jakom brzinom dok smjesa ne postane gusta i blijedožuta, 8 do 10 minuta. Lagano umiješajte suhe sastojke tek toliko da se sjedine s mokrim. Rasporedite jabuke u pripremljeni kalupu u ravnomjernom sloju, a zatim ih ravnomjerno prelijte tijestom. Ostavite da odstoji 5 minuta da se tijesto malo upije. Pecite šarlotku oko 1 sat, dok ne postane zlatna i hrskava na vrhu, a čačkalica kad je zabodete u sredinu ne izađe čista. Prebacite na rešetku i ostavite da odstoji 15 minuta.

Dođi, čeka te misto: Restoran Allora u Splitu zove na brunch, ali i večernju zabavu uz vino ili koktele +19