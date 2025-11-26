Pariz

Kao da nam treba dodatni razlog za posjetu jednom od najljepših europskih gradova, Pariz se također diči i fenomenalnom gastronomskom scenom.

Delikatese koje možete naći na skoro svakom uglu uključuju svježe pečeni kruh (baguette), vrhunske sireve kojih ima preko 400 vrsta, ali i brojne slastice. Dok lutate gradom, posjetite i ikonične slastičarne, poput Stohrer Patisserie, najstarije slastičarne koja je svoja vrata otvorila davne 1730.godine, i Ladurée franšize koja se hvali najboljim izborom makarona u Parizu.

Uz jutarnju kavu, uživajte u zasitnom croque monsieur ili croque madame sendviču, a zatim se zasladite prhkim čokoladnim koasanom zvanim pain au chocolat. Ručak ili večeru započnite autentičnim aperitivom pastis, te uz čašu odličnog vina uživate u jedinstvenim okusima pariške kuhinje. Isprobajte domaće kamenice (najbolje u zimskim mjesecima), klasičnu juhu od luka soupe à l’oignon, ikoničnu piletinu u vinu Coq Au Vin, te specijalitete od patke magret de canard i confit de canard.

Za one koji žele probati nešto egzotičnije, tu su naravno slavni puževi ili escargots i žablje noge (cuisses de grenouille) s maslacem i začinima.

Svi znamo da se Talijani diče svojom izvrsnom gastronomijom, pa tako ne čudi da je Rim jedna od top destinacija za ljubitelje dobre klope.

Uz jutarnji espresso, počastite se maritozzom, slatkim pecivom punjenim tučenim vrhnjem, ili rimskom verzijom kroasana cornettom punjenim nadjevom od pistacija, čokolade ili voća. Druge slatke delicije uključuju poznati nam tiramisu, tradicionalni gelato, te punjene tuljke od prhkog tijesta zvani cannoli.

Naravno, ne smijete zaobići i brojne specijalitete od tjestenine, pogotovo četiri glavne varijacije: Spagetti Cacio e Pepe, Carbonara, Pasta all’Amatriciana i Gricia. Ključni sastojci u ovim tradicionalnim rimskim jelima su aromatični sir pecorino, te autohtona panceta guanciala (sušeni svinjski obrazi), koji daju neponovljiv okus ovim jednostavnim, a impresivnim jelima.

Drugi klasici uključuju pizzu, koja u ovoj regiji ima tanku i hrskavu koricu, njoke, koje se ovdje ne prave od krumpira več od grisa, te panini sendviče s hrskavom koricom. Predlažemo i da isprobate neke od prženih delicija, fritti, od kojih su najpopularnije loptice od riže punjene raguom i mozzarellom zvane supplì, ili usoljeni bakalar pržen u tijestu zvan baccalà fritta.

A za istinski autentična jela, potražite restoran koji nudi Saltimbocca Alla Romana, ukusno jelo od teletine s pršutom, kaduljom i bijelim vinom, proslavite proljeće uz Carciofo Alla Romana, zanimljivo jelo od artičoka, ili nazdravite Ferragosto uz Pollo con i Peperoni, lagano jelo od piletine, paprike i rajčica.

Posljednja na našoj listi gurmanskih destinacija je slavna Barcelona. Dok uživate u veličanstvenim spomenicima, svratite do La Boqueria tržnice i opremite se za lokalnim delicijama, poput autohnonih varijacija pršuta Jamón Ibérico i Jamón Serrano, katalonske kobasice Botifarra, Manchego sira, te drugim svježim proizvodima.

Bacalao je još jedan specijalitet koji ne smijete zaobići. Radi se o usoljenom bakalaru koji se koristi u brojnim jelima uključujući tradicionalnu katalonsku salatu Esqueixada. U hladnijim mjesecima, iskoristite priliku da isprobate Calçots, lokalni mladi luk koji se priprema na žaru.

Od popularnijih jela, tu je naravno Tortilla de Patatas ili španjolski omlet, te niz zanimljivih tapas koje možete grickati uz čašu sangrije, Vermoutha ili Cava pjenušavog vina. Omiljeni izbor posjetitelja su klasične Patatas Bravas, hrskavi prženi krumpiri servirani uz pikantni umak ili aioli, no postoje brojne varijacije koje vrijedi isprobati, poput originalnih Bombas ili Croquetas koje nalikuju kroketima punjenim mljevenim mesom. Osim tapas od krumpira, vrijedi okusiti i

Pimientos de Padrón (tapa od papričica) i Pan Con Tomate (prepečeni kruh s rajčicama).

Ako ste ljubitelj klasične paelle of morskih plodova, u Kataloniji obavezno morate probati jelo Fideuà koja nalikuje okusom, ali se pravi s kratkom tjesteninom umjesto riže.

Za sladokusce, tu su poznati churrosi servirani uz gustu vruću čokoladu, Crema Catalana koja podsjeća na crème brulee, te tradicionalni katalonski slatkiši Panelletes.

Koju god od ovih destinacija odaberete, gladni nećete ostati. Sretan put i dobar tek!