Galerija 1 1 1 1 Ako ste se pitali gdje je Jura, odgovor je – na Fiesta Latini, street festivalu posvećenom latinoameričkoj gastronomiji, kulturi, glazbi i stilu života. Gdje je Jura? naziv je kućice u kojoj ovih dana stanuje Juraj Klepić, mladi pastry chef iz Slavonije, koji je zanat pekao kod Petre Jelenić i Roberta Hromalića.

Upravo je on jedan od krivaca za viralni adventski hit – Dubai čokoladu – čokoladu punjenu kremom od pistacije i hrskavih kadaif rezanaca. Za Fiestu Latinu pripremio je tres leches, biskvit s tri vrste mlijeka: kravljim, kokosovim i kondenziranim, u kombinaciji s nježnom kremom od vanilije, slanom karamelom i kokosom. Cijena tog slatkiša je 7,50 eura, a ako volite slatke i kremaste deserte, ovaj bi vam se itekako mogao svidjeti.

Tres leches by Juraj Klepić (Foto: Nika Štriga)

Tres leches se često puta naziva najsočnijom slasticom na svijetu, a odlučite li ga napraviti kod kuće, ovdje možete pronaći recept. Latinoamerički specijalitet neko je vrijeme popularan i u regiji, a domaćice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije neumorno objavljuju svoje recepte na društvenim mrežama. U prijevodu se nerijetko izgubi originalan naziv pa tres leches, odnosno tri mlijeka, često možete pronaći kao tri leće. Iako leće nema ni u tragovima, ponekad se može dodati i čokoladna glazura ili tučeno vrhnje.

