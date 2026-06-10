Galerija 10 10 10 10 Postoje mjesta u Gorskom kotaru gdje se priroda i povijest isprepliću toliko prirodno da je teško reći gdje završava jedno, a počinje drugo. Stara Sušica upravo je jedno od takvih.

U subotu 14. lipnja ponovno se družimo na Danu Frankopana, događanju koje nas vraća nekoliko stoljeća unatrag, u vrijeme jedne od najvažnijih hrvatskih plemićkih obitelji. Očekuju vas legende, zanimljive priče, domaći okusi, kulturni program i dvije posebne šetnje s lisicama vodičicama iz Lynx and Foxa.

Za one koji vole aktivan boravak u prirodi pripremili smo planinarsku turu „Putovima Frankopana“. Ruta vodi šumskim putevima prema Javorovoj kosi, kroz krajolik kojim su nekada prolazili trgovci, putnici i vlastela. Tijekom četiri sata hodanja prijeći ćemo desetak kilometara uz oko 300 metara uspona, a putem ćemo otkrivati zanimljive priče o Frankopanima, njihovim posjedima i životu u ovom dijelu Gorskog kotara.

Ako vam je draža laganija ruta, tu je kostimirana interpretacijska šetnja s Evom Poppel Batthyány, dadiljom Nikole i Petra Zrinskog. Tijekom šetnje čut ćete zanimljivosti o dvorcu Stara Sušica, ali i saznati više o događajima koji su obilježili bogatu povijest plemićkih obitelji. Ova kratka ruta dostupna je gotovo svima te je idealna za obitelji s djecom, rekreativce i sve koji žele uživati u opuštenom obilasku uz zanimljive priče, bez većih fizičkih napora.

Obje šetnje započinju ispred dvorca Stara Sušica uz dobrodošlicu inspiriranu Frankopanima – koktel Frankopan i male barokne zalogajčiće koji će vas odmah uvesti u atmosferu dana.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 15 eura za odrasle i 8 eura za djecu do 12 godina, a uključuje vođenje, degustacije i ručak. Za one koji žele sudjelovati bez ručka, cijena je 10 eura za odrasle i 5 eura za djecu. Sudionici šetnji ostvaruju i popust na ulaznicu za Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“.

Tijekom cijelog dana Stara Sušica pretvara se u malo povijesno okupljalište gdje ćete moći pogledati barokne plesove, viteške borbe, stare dječje igre, kreativne radionice za najmlađe, povijesni sajam i drveni ringišpil kakav se danas rijetko viđa. Upravo ta kombinacija prirode, povijesti i druženja razlog je zašto se mnogi svake godine vraćaju ovom događanju.

Bilo da odaberete dužu planinarsku turu ili laganu interpretacijsku šetnju, očekuje vas dan ispunjen pričama, šumom, lokalnim okusima i jednim od najljepših frankopanskih dvoraca u Hrvatskoj.

Ako želite sudjelovati u jednoj od šetnji, svoj interes ostavite putem prijavnog obrasca: https://cutt.ly/Pt9eWJAu.

Vidimo se 14. lipnja u Staroj Sušici!