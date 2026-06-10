Internetska platforma za putovanja Hotels.com objavila je svoj Hotel Price Indeks, odnosno Izvješće o cijenama hotela za 2026. godinu, koristeći podatke više od 11 tisuća ispitanih putnika, kao i vlastite rezervacijske sustave.

Analiza je pokazala da putnici mogu uštedjeti i do 26 posto cijene ako rezerviraju hotelsku sobu bliže datumu polaska – optimalno bi bilo tjedan prije puta. Isto tako, cijene hotelskog smještaja povoljnije su ako se prijavite u hotel – u nedjelju, umjesto u petak ili subotu.

Za dodatne uštede preporučuje se putovanje u siječnju, koji je proglašen najpovoljnijim mjesecom za putovanja.

Prema spomenutom Izvješću, Hotels.com je izdvojio čak deset destinacija u kojima se može odsjesti u luksuznim hotelima za manje od 200 britanskih funti, odnosno oko 232 eura.

I dalje je najpovoljnija destinacija Nha Trang u Vijetnamu , gdje prosječno noćenje u hotelu s pet zvjezdica stoji oko 70 funti, odnosno oko 82 eura.

Slijede ga Zaragoza u Španjolskoj i poljski Wroclav, gdje ćete za užitak spavanja u hotelu s pet zvjezdica platiti 120 funti, odnosno oko 140 eura.

Za 130 funti ili 150 eura možete prespavati u glavnom gradu Albanije i Latvije, ali i Hrvatske. I Zagreb se, naime, našao na ljestvici mjesta s najpovoljnijim prosječnim cijenama luksuznih smještaja u Izvješću platforme Hotels.com.

Po cijeni od 135 funti ili 156 eura u prosjeku možete prespavati u Sofiji u Bugarskoj te u Heraklionu na Kreti.

Pet funti više treba pak dati u prosjeku za noćenje u hotelu s pet zvjezdica u Tallinnu u Estoniji i u Santo Domingu u Dominikanskoj Republici.

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