Na Crnom Jajetu ovih se dana mogu pronaći zanimljive ponude za tri potpuno različita tipa lipanjskih odmora, jer ako postoji mjesec koji spaja najbolje od hrvatske obale, onda je to lipanj. More je već dovoljno toplo za kupanje, plaže nisu prepune ručnika, a cijene su osjetno ugodnije nego tijekom glavne sezone. Ako još niste odlučili kamo pobjeći prije ljetnih gužvi, možda vas inspirira jedna od ovih destinacija.

Privatna mobilna kućica uz more na Pagu, već od 239 eura

Otok Pag posljednjih godina privlači mnogo više od ljubitelja noćnog života. Njegove skrivene uvale, kristalno čisto more i dramatični krajolici čine ga jednom od najposebnijih hrvatskih destinacija, a upravo se na njegovoj jugozapadnoj obali nalazi Terra Park Phalaris.

Ovaj moderno uređeni kamp smješten je tik uz more nedaleko od Novalje, a gostima nudi smještaj u prostranim mobilnim kućicama koje mogu primiti od četiri do šest odraslih osoba i dijete. Posebno su atraktivne premium kućice s privatnim grijanim bazenima, dok sve kategorije uključuju posteljinu, ručnike, završno čišćenje i parkirno mjesto. Jedna od pogodnosti koja se posebno ističe jest voucher za konzumaciju hrane i pića u kampu, vrijedan do 75 eura, ovisno o odabranoj kućici.

Nakon dana provedenog na plaži, gosti mogu uživati u lokalnim specijalitetima, istraživati šetnicu uz more koja vodi prema Novalji ili se zaputiti prema čuvenim Lunskim maslinicima. Ponudu istražite ovdje.

Brač, Zlatni rat i puni pansion, već od 440 eura

Kada netko spomene Brač, većina prvo pomisli na Zlatni rat. Ova slavna plaža već desetljećima privlači goste iz cijelog svijeta, a samo desetak minuta hoda od nje nalazi se Bluesun Holiday Village Bonaca u Bolu. Riječ je o resortu koji je gotovo u potpunosti prilagođen obiteljima s djecom.

Smještaj je raspoređen u paviljonima okruženima mediteranskim zelenilom, a cijeli kompleks osmišljen je tako da roditelji mogu odmarati dok se djeca zabavljaju na igralištima, u dječjem bazenu ili kroz organizirane animacijske programe.

Posebna prednost ove ponude je što uključuje puni pansion te bezalkoholna pića uz obroke. Doručak, ručak i večera poslužuju se u obliku bogatog švedskog stola, pa nema dodatnog planiranja ni skrivenih troškova tijekom odmora. U cijenu je uključeno i korištenje vanjskog bazena, a djecu tijekom rada mini kluba očekuju i besplatni sokovi. Ponudu istražite ovdje.

Pogled na vrsarski arhipelag i dvije noći u Istri, već od 278 eura

Istra je uvijek siguran izbor za kratki bijeg na more, a Vrsar je jedno od onih mjesta koje često ostane u sjeni poznatijih susjeda poput Rovinja ili Poreča. Upravo zato mnogi ga smatraju jednim od najugodnijih istarskih gradića za odmor.

Resort Belvedere by Maistra smješten je uz samu obalu, a sobe i apartmani kaskadno se spuštaju prema moru s pogledom na čak 18 otočića vrsarskog arhipelaga. Šetnicom uz more do centra mjesta stiže se za svega nekoliko minuta, dok ljubitelji aktivnog odmora mogu istraživati brojne biciklističke i pješačke staze u okolici.

Ponuda uključuje dva noćenja s polupansionom, korištenje vanjskog bazena te animacijske sadržaje za djecu i odrasle. Dan može započeti doručkom s pogledom na more, nastaviti se kupanjem na šljunčanim i stjenovitim plažama te završiti večernjom šetnjom kroz romantične uličice Vrsara. Ponudu istražite ovdje.

Dva desetljeća uspomena: Dođite u Rovinj na spektakularnu regatu +11