Galerija 0 0 0 0 U četvrtak, 18. lipnja 2026. godine u 19 sati, u Centru za kulturu Trešnjevka održat će se novo izdanje programa Putnička klasa IP pod nazivom „Kraj ceste / Autostopom od Zagreba do Magreba“. Gosti programa bit će Zoe Šarlija i Jan Vržina, a razgovor će voditi Ivica Prtenjača. Ulaz je besplatan.

Projekt Kraj ceste nastao je iz višegodišnjih zajedničkih putovanja autostopom na minimalnom budžetu i potrebe da se iskustva puta, slučajni susreti i svakodnevni prizori zabilježe kroz fotografije, putopisne tekstove i osobne zapise. Pokrenut na Instagramu kao priprema za buduću fotografsko-putopisnu knjigu, projekt se ponajprije temelji na putovanju koje su autori tijekom ljeta 2023. godine ostvarili od Zagreba do Alžira, preko Crne Gore, Albanije, Italije i Tunisa.

Njihove priče ne govore samo o kilometrima i destinacijama, nego i o ljudima koje susreću, iskustvima gostoprimstva, granicama, kulturnim razlikama i sličnostima te o načinu na koji putovanje oblikuje odnos prema nepoznatom.

„Kraj ceste“ istovremeno je i vizualno-tekstualni arhiv putovanja te prostor za promišljanje tema poput masovnog turizma, kulturne baštine, identiteta prostora i postkolonijalnih politika.

Kraj ceste: Zoe Šarlija i Jan Vržina - 3 (Foto: Kraj ceste / Putnička klasa)

O gostima

Jan Vržina diplomirao je filozofiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2023. godine na temama „Kapitalizam i mentalne bolesti” te „Ikonografski programi autonomnih kulturnih centara u Hrvatskoj”. Tijekom studija piše za glazbeni portal Terapija.net, a nedugo nakon diplome počinje pisati za Lupiga, H-Alter, Kulturpunkt, Novosti i Bilten u području kulture i politike.

Od 2016. godine putuje autostopom i bez novaca, prvo po hrvatskoj obali, zatim do Češke, Grčke i Portugala, a posljednjih godina na minimalnom budžetu do Irana i Alžira. O iskustvima iz Grčke i Portugala napisao je još neobjavljenu zbirku priča, a jedna od njih nagrađena je posebnom pohvalom na regionalnom natječaju „Spasimo putopis”. S partnericom i fotografkinjom Zoe Šarlijom objavljuje reportaže na Instagram profilu Kraj Ceste kao pripremu za fotografsko-putopisnu knjigu.

Tekstopisac je i gitarist u folk-punk projektu Šarijanata, a gitaru svira i u bendu Melewai. Zagrebačkoj publici poznat je i kao dugogodišnji gitarist u tramvajima.

Zoe Šarlija diplomski studij završila je na Studiju dizajna, smjer Vizualne komunikacije, pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2021. godine. Osim dizajnerskim radom, od kraja 2017. godine intenzivnije se bavi fotografijom. Fotografira za glazbene portale, glazbenike i bendove, a od 2019. godine četiri je godine honorarno radila kao fotoreporterka u agenciji Pixsell.

Danas djeluje kao freelancerica s naglaskom na suradnje u kulturi. U rujnu 2022. godine u Laubi otvara svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom Čitanje grada, tematizirajući vizualnu buku u javnom gradskom prostoru, a ista je izložba otvorena i u Fotoklubu Split u siječnju 2024. godine. Svojevrsni nastavak tog rada je serija fotografija Lost in Amsterdam, koja se našla među finalistima međunarodnog festivala Split Format 2024.

Od 2019. godine putuje autostopom po hrvatskoj obali, a 2021. kreće na veća putovanja – prvo od Zagreba do Portugala, zatim 2022. do Isfahana u Iranu, a 2023. od Zagreba do Magreba odnosno Alžira. Dnevničke stoperske zapise, putopisne tekstove i fotoreportaže objavljuje s partnerom i novinarom Janom Vržinom na Instagram profilu Kraj Ceste kao pripremu za fotografsko-putopisnu knjigu.

Na National Geographic fotonatječaju 2024. fotografija Videopoziv u metrou iz Kartage za Tunis pobjeđuje u kategoriji Ljudi te postaje ukupni pobjednik natječaja. Fotografija je nagrađena i na Split Foto Salonu 2024. te Nagradom Dijana Klarić na Croatian Travel Festivalu, gdje se i reportaža S druge strane zastora našla među tri najbolja putopisa.

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