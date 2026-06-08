Galerija 3 3 3 3 Najviši kip u Hrvatskoj nije brončani ni kameni, nego betonski – na brdu Gaj iznad Primoštena u pronaći ćete svetište s kipom Gospe od Loreta, visokim čak 17 metara - ili 17,3 m, ako računamo visinu postolja. Kip zaštitnice potpisuju arhitekt Aron Varga i mozaičar Milun Garčević. Obložen je mozaikom od zlata, srebra i bojanog stakla. Sastoji se od sedam dijelova i krune. Kip je sastavljen od više simboličnih cjelina. Na njemu se nalaze motivi drva života, monogram AM (Ave Maria), dva srca, prizor Isusova rođenja, geometrijski oblici te mistična ruža, jedan od simbola Djevice Marije. Na vrhu se uzdižu Gospina glava s Djetetom Isusom i starohrvatska kruna optočena dragim kamenjem.

Spomenik kojeg nema

Jedan od najvećih i najambicioznijih spomenika ikad podignutih u Hrvatskoj bio je Spomenik pobjedi naroda Slavonije u Kamenskoj kraj Požege, djelo Vojina Bakića. Monumentalna skulptura od nehrđajućeg čelika bila je visoka čak 30 metara, a u trenutku otkrivanja 1968. godine smatrala se najvećom apstraktnom skulpturom u Europi.

Nastajala je punih deset godina i predstavljala je iznimno zahtjevan inženjerski i umjetnički projekt koji nije dočekao novo stoljeće. Tijekom Domovinskog rata, 1992. godine, miniran je i srušen. U posljednjim godinama pokrenuti su i projekti njegove virtualne rekonstrukcije kako bi se sačuvalo sjećanje na djelo koje je nekoć bilo među najimpresivnijim skulpturama u Europi.

Petrovac (Foto: Shutterstock)

Spomenik ustanku naroda Banije i Korduna

Na najvišem vrhu Petrove gore, Velikom Petrovcu, nalazi se jedan od najvećih i najimpresivnijih spomenika u Hrvatskoj. Spomenik ustanku naroda Banije i Korduna djelo je Vojina Bakića, a dovršen je 1981. godine nakon više od desetljeća gradnje. Monumentalna građevina visoka je oko 37 metara te je izrađena od armiranog betona obloženog pločama od nehrđajućeg čelika, zbog čega je nekoć blistala na suncu i bila vidljiva iz velike udaljenosti.

Spomenik je podignut u čast žrtvama i sudionicima antifašističkog otpora na području Banije i Korduna tijekom Drugog svjetskog rata. Osim memorijalne funkcije, u njegovoj unutrašnjosti nalazio se muzej posvećen Narodnooslobodilačkom pokretu, a na vrhu je bio uređen vidikovac s kojeg se pruža pogled na velik dio središnje Hrvatske.

Danas se smatra jednim od najznačajnijih ostvarenja hrvatske moderne spomeničke arhitekture i skulpture te jednim od najupečatljivijih djela Vojina Bakića. Unatoč tome što je tijekom posljednjih desetljeća pretrpio velika oštećenja i izgubio dio svoje čelične obloge, spomenik na Petrovoj gori i dalje ostaje jedan od najprepoznatljivijih monumentalnih spomenika u Hrvatskoj.

Arena (Foto: Shutterstock)

Pulska Arena

Pulska Arena najveći je i najočuvaniji spomenik antičkog graditeljstva u Hrvatskoj te jedan od najbolje sačuvanih rimskih amfiteatara na svijetu. Izgrađena je u 1. stoljeću za vrijeme Rimskog Carstva, kada su se u njoj održavale gladijatorske borbe i druga javna događanja.

Posebno je vrijedna jer je jedini rimski amfiteatar kojemu su u cijelosti očuvana sva četiri bočna tornja i sva tri arhitektonska reda. Po veličini se ubraja među šest najvećih sačuvanih rimskih amfiteatara na svijetu, uz bok znamenitom Koloseju u Rimu i Areni u Veroni. Danas je jedna od najatraktivnijih pozornica na otvorenom u Hrvatskoj te mjesto održavanja brojnih koncerata, filmskih projekcija i kulturnih događanja.

Jasenovac - 1 (Foto: Nika Borovac)

Kameni cvijet

Kameni cvijet u Jasenovcu visok oko 24 metra jedan je od najpoznatijih i najdojmljivijih spomenika u Hrvatskoj. Djelo je arhitekta Bogdana Bogdanovića, a podignut je 1966. godine na prostoru nekadašnjeg ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac. Monumentalna betonska skulptura u obliku cvijeta podignuta je u spomen na žrtve logora, a njezine latice okrenute prema nebu simboliziraju život, nadu i pobjedu nad stradanjem. Spomenik se nalazi u sklopu Spomen-područja Jasenovac te se smatra jednim od najvažnijih memorijalnih obilježja posvećenih žrtvama Drugog svjetskog rata u ovom dijelu Europe.

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