Hrvatska pošta u optjecaj je danas pustila dvije nove marke iz serije Hrvatski turizam, koje obuhvaćaju motiv Samobora, jednog od najvećih gradova Zagrebačke županije, smještenog dvadesetak kilometara od Zagreba.

Točnije, u optjecaj su puštene poštanske marke s motivom Trga kralja Tomislava u Samoboru te s motivom Samoborskog fašnika koje je dizajnirao Dean Roksandić.

Fotografije upotrijebljene za izradu ovih maraka snimio je poznati samoborski fotograf Romeo Ibrišević – ujedno i jedan od suradnika portala punkufer.hr.

Samobor je grad smješten uz obronke Žumberka čiji šarm proizlazi iz njegove autentičnosti, mirnog ritma života i dobrodošlice koja očekuje svakog posjetitelja. Grad je domaćin brojnim manifestacijama, događajima i tradicijama, a priroda koja ga okružuje također ima ključnu ulogu u prepoznatljivosti ovoga grada kao privlačnoga turističkog odredišta. Brojne šetnice, planinarski putovi i biciklističke staze pružaju posjetiteljima priliku da se povežu s prirodom, udahnu svjež zrak i osjete mir koji pruža okolica.

Među samoborskim manifestacijama posebno se ističe Samoborski fašnik, koji je ove godine proslavio 200 godina i koji je zaštićen kao nematerijalno kulturno dobro. Naširoko je poznat pod sloganom: 'Bedaki noriju svaki dan, a pametni samo na fašnik!' Prepoznatljiv je po oštroj političkoj satiri i kritici društvenih prilika, što ga razlikuje od klasičnih karnevala. Njegova obilježja uključuju maskirane povorke, alegorijska kola i satirične tiskovine, a kao glavne likove princa Fašnika, Sudeca, Fiškala i Sraku, koja je posebnost samoborske fašničke tradicije. Samoborski fašnik svake godine pretvara Samobor u središte satire, veselja i kreativnosti okupljajući brojne sudionike i posjetitelje iz cijele zemlje i inozemstva, piše na stranicama Hrvatske pošte.

Nominalna vrijednost maraka otisnutih višebojnim ofsetom u 25 tisuća primjeraka po motivu označena je slovnom oznakom A. Marke su tiskane u arčićima od 10 maraka, a izdanje prati i prigodna omotnica prvog dana (FDC).

Predivni samoborski kraj na čijim idiličnim stazama se stvaraju Highlanderi +6