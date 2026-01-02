Juha od slanutka brz je i hranjiv obrok bez imalo kompliciranja. Gotova za tek malo više od pola sata, za zbog svoje kremaste teksture i pikantnih začina dovoljno je posebna da nemate osjećaj da sete napravili samo nešto "na brzinu".

Za njezin okus pun uzbudljivih aroma dijelom je zaslužna ezgotična mješavina začina za tacos, a nju ćete vrlo jednostavno napraviti i sami.

Juha od slanutka - sastojci: 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1 srednji žuti luk, nasjeckan

3 velika češnja češnjaka, sitno nasjeckana

2 žlice mješavine začina za tacos

⅛ čajne žličice soli

950 ml povrtnog temeljca

500 g slanutka iz konzerve, ispranog

2 mala batata, oprana i nasjeckana (oko 2 šalice)

400 g nasjeckanih rajčica ili pelata iz konzerve, s tekućinom

225 g krem sira, omekšanog

140 g mladog špinata Juha od slanutka - priprema: Zagrijte 2 žlice ulja u velikoj tavi na jakoj vatri. Dodajte nasjeckani luk, nasjeckani češnjak, 2 žlice začina za tacos i ⅛ žličice soli. Kuhajte uz često miješanje dok ne zamiriše i luk ne omekša, 3 do 5 minuta. Umiješajte temeljac, isprani slanutak, nasjeckani batat i nasjeckane rajčice u 4 šalice. Pokrijte i pustite da zavrije na jakoj vatri. Smanjite vatru poklopite i povremeno promiješajte dok batat ne omekša, 8 do 10 minuta. Umiješajte omekšali krem sir i nastavite kuhati na laganoj vatri nekoliko minuta. Umiješajte mladi špinat i kuhajte dok ne uvene. Podijelite juhu u tanjure i poslužite toplu.

