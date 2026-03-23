U zagrebačkom centru na adresi Gajeva 6 otvorilo se novo mjesto o kojem će se pričati - ako ne zbog hrane, onda zbog vječne rasprave o tome što je burek, a što sirnica i je li blasfemija nazvati burekom kombinaciju Nutelle ili pak tartufate i vučenog tijesta. Turisti se time sigurno neće zamarati.

Burek Lab ističe kako mu je fokus na tijestu koje se razvlači ručno i navodi kako se koriste domaći sastojci. U ponudi su različite slane i slatke varijante. Piletina koja zna što radi kombinira meso i šampinjone, Janjetina za odrasle osvježena je mentom, a Svinja s manirama je pulled pork s BBQ začinima. Tu su i pikantna Piletina s karakterom, kao i Sir s parfemom, koji spaja kremasti sir i tartufatu.

Vege opcije uključuju Nije meso, al’ nije ni fora, s biljnim “pulled” punjenjem te krumpirušu - Krumpir kao kod bake. Naručiti možete i Zeleni izgovor, kombinaciju sira i špinata.

Slatki dio ponude uključuje Nutella je Nutella, kao i nekoliko varijanti s jabukama. Tu su Jabuka, al’ poštena, kao i verzije s dodatcima poput oraha (Jabuka s doktoratom) i grožđica (Jabuka koja je bila u društvu).

Uz burek možete naručiti gazirana pića ili pak jogurt. Cijene se kreću od 3,50 eura za krumpirušu pa sve do 9,20 eura za Janjetinu za odrasle.

