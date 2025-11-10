Malo izvan centra… Umjetnost!

Na sjevernoj obali rijeke mjesto su zauzeli Trnovo i Krakovo, kvartovi koji mirišu na kreativnost.

Crkva, Trnovo (Foto: Getty Images)

Samostan, stari atelijeri, male galerije i ulični murali stvaraju osjećaj da si zakoračio u gradsku umjetničku izložbu.

Krizvevniska ulica, Ljubljana (Foto: Getty Images)

Ovdje možete naići na lokalne umjetnike i kupiti unikatan suvenir baš po svojoj želji. Ova će vas lokacija u Ljubljani dodatno obogatiti ako uzmete trenutak i poslušate zanimljive riječi umjetnika koji kroz svoje proizvode pričaju crtice iz života.

Umjetnici na ulicama Ljubljane (Foto: Getty Images)

U zelenilo! Dalje od urbanog stresa

Botanički vrt, najstariji u jugoistočnoj Europi, savršeno se uklapa u koncept slow weekenda. Šetnja među rijetkim biljkama i drvećem daje osjećaj da ste udaljeni kilometrima od urbanog stresa. Neposredno do vrta, Špica je kvart uz rijeku u kojem ljudi opušteno piju kavu, odmaraju se od radnog dana i provode vrijeme uz divan pogled.

Oporavak za um i tijelo

Grad misli i na dobrobit svojih posjetitelja. Wellnes centar poput Sense Wellnessa nudi spa i masažne tretmane koji resetiraju tijelo i um. Ovo je iskustvo nakon kojeg ćete se kući vratiti punih baterija, opušteni i zadovoljni. Tko kaže da razgledavanje, šetnje i istraživanje ne idu ruku pod ruku s opuštanjem.

Šoping uvijek dobro dođe!

Ljubljana nudi sve. I poznate brendove ili nešto posebno, drugačije. Unikatnu odjeću i modne dodatke istražite u Zoofa dizajnerskoj trgovini. Modni kreatori slovenskog podrijetla izrađuju odjevne predmete i modne dodatke malim serijama, u lokalnim radionicama, s dizajnerskom vizijom i ljubavlju prema stvaranju. A kako ovaj grad ima za svakog ponešto, poznate svjetske brendove možete pronaći u Ikona trgovini.

Ako imate Diners Club karticu, ovo je odlična prilika da sakupite dvostruko više nagradnih eura – bez puno razmišljanja. Do 31. prosinca 2025. kad god platite Diners Club karticom u Sloveniji i Austriji, bilo u trgovinama ili online osvajate duplo više nagradnih eura i nagradnih milja.

Kako to sve točno funkcionira, možete otkriti ovdje, ali važno je znati da nagradne eure možete iskoristiti za umanjenje svojih mjesečnih računa ili godišnje članarine. I to u samo nekoliko klikova preko aplikacije George ili u poslovnici Erste banke. A nagradne milje možete zamijeniti za avionske karte, smještaj u hotelima ili najam automobila – preko aplikacije Miles & More. Drugim riječima, ne morate napraviti ništa posebno, osim da putujete, trošite i plaćate račune Diners Club kartice na vrijeme.

Kultura za sve ukuse

Za ljubitelje kulture Metelkova nudi pravo malo umjetničko čudo. Muzej suvremene umjetnosti smješten je u prostoru nekadašnje vojarne, čuvajući duh povijesti dok prezentira suvremenu kreativnost.

Metelkova (Foto: Getty Images)

Ako više volite istraživati tradiciju i običaje, Etnografski muzej otvara vrata svakog dana (osim ponedjeljka), a prve nedjelje u mjesecu ulaz je besplatan za sve. Izložbe su uvijek hvaljene jer na zanimljiv način približavaju posjetiteljima kulturne priče iz prošlosti Slovenije i svijeta.

U Ljubljani se sve odvija sporije, mirnije, s više pažnje. Umjetnost, dizajn i priroda ovdje dišu istim tempom, onim koji puni baterije i vraća ravnotežu. Posjetite Ljubljanu i dopustite da vas njezin ritam obnovi. Uz Diners Club, dojam tog vikenda trajat će još koji trenutak duže.