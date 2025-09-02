Bruschetta bez kruha zapravo je grillani fino marinirani pileći file - natrpan salatom od rajčice i preliven redukcijom balzamičnog octa. Idealna za lagani ručak ili večeru, ova "bruschetta" donosi mirise Italije na potpuno nov način.

Ovaj recept savršeno spaja sočnost mesa s aromatičnom salatom od zrelih rajčica, začinjenu domaćim bosiljkom, češnjakom i balzamičnim octom. Marinada za piletinu bogata je mediteranskim začinima koji mesu daju neodoljivu aromu, dok svježa salata donosi osvježavajuću notu koja će vas osvojiti na prvi zalogaj. 

Bruschetta bez kruha - sastojci:

Za piletinu/marinadu

  • 6 tankih fileta pilećih prsa (110 g svaki)
  • 60 ml maslinovog ulja
  • 60 ml balzamičnog octa
  • 1 čajna žličica dijon senfa
  • ½ čajne žličice češnjaka u prahu
  • ½ čajne žličice sušenog bosiljka
  • ¼ čajne žličice sušenog origana
  • ¼ čajne žličice soli

Za „bruschettu“

  • 225 g zrelih rajčica, nasjeckanih na kockice
  • 3 češnja češnjaka, vrlo sitno nasjeckana
  • 60 ml maslinovog ulja
  • 2 žlice svježeg bosiljka, nasjeckanog
  • ¼ čajne žličice soli
  • ¼ čajne žličice mljevenog papra
  • 60 ml balzamičnog octa

Bruschetta bez kruha - priprema:

  1. Za piletinu
  2. U zdjeli pjenjačom izmiješajte sve sastojke za marinadu.
  3. Stavite piletinu u plastičnu vrećicu za pohranu hrane, a zatim je prelijte marinadom.
  4. Zatvorite vrećicu, provjerite je li meso sa svih strana u marinadi i stavite u hladnjak na 1 sat.

    5. Za pripremu "bruschette"

  5. Zagrijte roštilj ili grill tavu.
  6. U srednje velikoj zdjeli pomiješajte rajčice, češnjak, bosiljak, maslinovo ulje, sol i papar. Ostavite sa strane dok ne ispečete piletinu.
  7. Pecite piletinu na roštilju ili grill tavi nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobije lijepu boju i ne bude posve pečena.
  8. Na svaki komad piletine stavite malo salate i prelijte balzamičnom redukcijom.
  9. Poslužite i uživajte.

