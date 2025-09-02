Bruschetta bez kruha zapravo je grillani fino marinirani pileći file - natrpan salatom od rajčice i preliven redukcijom balzamičnog octa. Idealna za lagani ručak ili večeru, ova "bruschetta" donosi mirise Italije na potpuno nov način.
Ovaj recept savršeno spaja sočnost mesa s aromatičnom salatom od zrelih rajčica, začinjenu domaćim bosiljkom, češnjakom i balzamičnim octom. Marinada za piletinu bogata je mediteranskim začinima koji mesu daju neodoljivu aromu, dok svježa salata donosi osvježavajuću notu koja će vas osvojiti na prvi zalogaj.
Bruschetta bez kruha - sastojci:
Za piletinu/marinadu
- 6 tankih fileta pilećih prsa (110 g svaki)
- 60 ml maslinovog ulja
- 60 ml balzamičnog octa
- 1 čajna žličica dijon senfa
- ½ čajne žličice češnjaka u prahu
- ½ čajne žličice sušenog bosiljka
- ¼ čajne žličice sušenog origana
- ¼ čajne žličice soli
Za „bruschettu“
- 225 g zrelih rajčica, nasjeckanih na kockice
- 3 češnja češnjaka, vrlo sitno nasjeckana
- 60 ml maslinovog ulja
- 2 žlice svježeg bosiljka, nasjeckanog
- ¼ čajne žličice soli
- ¼ čajne žličice mljevenog papra
- 60 ml balzamičnog octa
Bruschetta bez kruha - priprema:
- Za piletinu
- U zdjeli pjenjačom izmiješajte sve sastojke za marinadu.
- Stavite piletinu u plastičnu vrećicu za pohranu hrane, a zatim je prelijte marinadom.
- Zatvorite vrećicu, provjerite je li meso sa svih strana u marinadi i stavite u hladnjak na 1 sat.
- Zagrijte roštilj ili grill tavu.
- U srednje velikoj zdjeli pomiješajte rajčice, češnjak, bosiljak, maslinovo ulje, sol i papar. Ostavite sa strane dok ne ispečete piletinu.
- Pecite piletinu na roštilju ili grill tavi nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobije lijepu boju i ne bude posve pečena.
- Na svaki komad piletine stavite malo salate i prelijte balzamičnom redukcijom.
- Poslužite i uživajte.
Za pripremu "bruschette"
Sirove slasti: Kako je carpaccio zaludio Italiju, a potom i ostatak Europe +1