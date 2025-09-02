Bruschetta bez kruha zapravo je grillani fino marinirani pileći file - natrpan salatom od rajčice i preliven redukcijom balzamičnog octa. Idealna za lagani ručak ili večeru, ova "bruschetta" donosi mirise Italije na potpuno nov način.

Ovaj recept savršeno spaja sočnost mesa s aromatičnom salatom od zrelih rajčica, začinjenu domaćim bosiljkom, češnjakom i balzamičnim octom. Marinada za piletinu bogata je mediteranskim začinima koji mesu daju neodoljivu aromu, dok svježa salata donosi osvježavajuću notu koja će vas osvojiti na prvi zalogaj.

Bruschetta bez kruha - sastojci: Za piletinu/marinadu 6 tankih fileta pilećih prsa (110 g svaki)

60 ml maslinovog ulja

60 ml balzamičnog octa

1 čajna žličica dijon senfa

½ čajne žličice češnjaka u prahu

½ čajne žličice sušenog bosiljka

¼ čajne žličice sušenog origana

¼ čajne žličice soli Za „bruschettu“ 225 g zrelih rajčica, nasjeckanih na kockice

3 češnja češnjaka, vrlo sitno nasjeckana

60 ml maslinovog ulja

2 žlice svježeg bosiljka, nasjeckanog

¼ čajne žličice soli

¼ čajne žličice mljevenog papra

60 ml balzamičnog octa Bruschetta bez kruha - priprema: Za piletinu U zdjeli pjenjačom izmiješajte sve sastojke za marinadu. Stavite piletinu u plastičnu vrećicu za pohranu hrane, a zatim je prelijte marinadom. Zatvorite vrećicu, provjerite je li meso sa svih strana u marinadi i stavite u hladnjak na 1 sat. Za pripremu "bruschette" Zagrijte roštilj ili grill tavu. U srednje velikoj zdjeli pomiješajte rajčice, češnjak, bosiljak, maslinovo ulje, sol i papar. Ostavite sa strane dok ne ispečete piletinu. Pecite piletinu na roštilju ili grill tavi nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobije lijepu boju i ne bude posve pečena. Na svaki komad piletine stavite malo salate i prelijte balzamičnom redukcijom. Poslužite i uživajte.

