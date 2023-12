Wacky cake ili u prijevodu s engleskog ćaknuti kolač popularna je slastica američke kuhinje.

Točnije, riječ je o kolaču smišljenom 30-ih godina prošlog stoljeća u vrijeme Velike depresije kada stanovništvo Sjedinjenih Američkih Država nije imalo pristup svim željenim namirnicama, ali je i dalje željelo jesti ukusnu hranu.



Ne čudi stoga što wacky cake ne sadrži jaja, maslac ni mlijeko. Bez jajeta, koje inače djeluje kao vezivo u kolačima, mogli biste pomisliti da će se slastica raspasti nakon što je izvadite iz pećnice.



No to se ipak neće dogoditi zahvaljujući jabučnom octu, koji jača gluten u brašnu, dok u kombinaciji sa sodom bikarbonom jamči da će se biskvit dignuti. Sočnost pak kolaču daje ulje.



Za ovaj recept ne treba vam nikakvo posebno slastičarsko znanje ni oprema. Pomiješajte sve sastojke i stavite ih peći u pećnicu. I to je to!

Sastojci:

250 ml vode

200 g bijelog šećera

180 g brašna

85 ml ulja

4 žlice nezaslađenog kakao praha

1 žlica jabučnog octa

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

1 čajna žličica sode bikarbone

½ čajne žličice soli

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Prosijte brašno, šećer, kakao prah, sodu bikarbonu i sol u posudu. Dodajte ulje, ocat i ekstrakt vanilije te sve dobro promiješajte. Umiješajte i vodu. Miješajte sve dok se sastojci na povežu i ne dobijete jednoličnu smjesu. Prebacite smjesu u namašćeni kalup za pečenje i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu oko 30 do 40 minuta. Provjerite čačkalicom je li biskvit pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice. Ohladite kolač prije posluživanja. Kolač možete poslužiti s umakom po želji ili s malo šećera u prahu. Dobar tek!

