Galerija 2 2 2 2 Kad bismo naslovu dodali još i „jedan pas“ što odgovara istini, zlobnici bi zaključili kako sve to skupa više liči na godišnji „umor“. Ako pritom čovjek uzme u obzir da treba prijeći nekoliko stotina kilometara i par sati vožnje, stvari se čine prilično „nezgodnima“. Ali eto, na kraju je naša alpska avantura ispala nezaboravna, i jedva čekamo da je ponovimo. Austrija jednostavno, nikad ne razočara.

Odredište

Za razliku od prošlogodišnjeg obilaska Nassfelda , ove godine odlučili smo se za regiju Salzburg. Točnije za dio Zell am See – Kaprun koji je zimi krcat skijašima, a ljeti bome svima onima koji žele planinski tip odmora. Iz Zagreba je potrebno ravno 5 sati vožnje, ali uz loše vrijeme i armiju djece u autima, uz usputno stajanje u Autogrillu (koji je „umobolno“ skup) put se bez problema protegne i na sedam sati. No, čim čovjek prođe pored Zell am Seea, vidi austrijske proplanke i krave na njima, te velike zelene površine, srce je na mjestu.

Zell am See - 5 (Foto: Vedran Jurić)

Smještaj

Smještaj smo našli odmah pored Zell Am Seea, u jednom malom mjestu imena Piesendorf. Ajde da budemo skroz precizni, smještaj sam našao ja pretraživši sve moguće filtere preko Bookinga i Airbnba (s obzirom na sastav, dobar dio ljudi preko Airbnba odmah nam je poslao i odbijenicu). No, bespuća interneta su nepregledna, tako da sam iskopao stranicu „Traum Ferienwohnungen“, uvjerio se da je pouzdana i krenuo u potragu za smještajem. Na kraju nas je kuća s pet spavaćih soba (dakle, teoretski se moguće i posvađati s boljom polovicom i opet imaš gdje spavati), ogromnim ograđenim dvorištem (dakle, ovo je prilično teško naći u Austriji, a s obzirom na pomladak, ovo je bio „condicio sine qua non“ – došla malo manje od 3.000 €. Za sve nas, u srcu ljetne sezone, za punih 7 noćenja. Dodatno, kuća je doslovno imala 360 pogled – gdje god se okreneš, oko tebe brda i planine.

SalzburgerLand Card

Dobar dio putnika uzima i ovu karticu, koja garantira jednu povratnu vožnju gondolom na dan besplatno, ulaz u određene muzeje, atrakcije, bazene i slično. Kartica vrijedi sedam dana, stoji oko 100 € za odrasle, a realno, da samo jednom odete gondolom gore – dolje, već ste je isplatili. Inače, negdje je dobijete i u sklopu smještaja. Pošto mi nismo dan ranije znali gdje ćemo biti sutra te na kraju tek jednom otišli na gondolu, nismo kupovali ovu karticu, ali nas je domaćin ugodno iznenadio i prije dolaska obavijestio da imamo Guest mobility Card, te isti poslao na Whatsapp. Radi se o kartici koja vam nudi besplatni prijevoz u cijeloj regiji za vrijeme boravka, ali i još neke popust (besplatni ulaz na kompleks bazena). Iskoristili smo to jedan dan te otišli u Mozartov grad.

Zell am See - 3 (Foto: Vedran Jurić)

Salzburg

Autima smo došli u Zell am See, stali na parking odmah iznad kolodvora (dnevna karta je oko 10 € ako se dobro sjećam), te se spustili i sjeli u vlak. Vlakovi su sjajno organizirani, mi smo spremno pokazali naše QR kodove (Guest mobility card) i putovali. Ok, nakon pola sata bilo je jedno presjedanje, pa smo zabunom ušli u ljepši kupe, onaj prvog razreda, što smo tek skužili pregledom karata. Srećom, kondukterka se samo nasmiješila vidjevši nas 13 te rekla „slobodno ostanite tu“.

Do Salzburga smo stigli za sat i pol, uspjeli ručati u Braurestaurant IMLAUER. Jelo standardno – veliki bečki (cca 16 € s prilogom, uzeli smo svinjske, teleći su malo skuplji), zasitno, veliko i dobro. Uz njega pivo Stiegl koje je u ovoj regiji rekao bih najčešće, a bome, toliko smo ih popili i u kući da smo zaprijetili valjda količinama cijelom Salzburger Landu. Ok, ovdje smo prošli kraj dvorca i parka Mirabel, napravili đir gradom, pojeli jezivo skup sladoled sasvim prosječnog okusa (kad umiruješ djecu, ne gledaš koliko što košta) po cijeni od 3,9 € za kuglicu. Našli park i krenuli nazad, put doma.

U sljedećim danima čekalo nas je još istraživanja kraja, a sve detalje cijene i savjete moći ćete čitati u drugom nastavku koji ćemo objaviti sutra.