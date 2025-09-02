Galerija 2 2 2 2 Kad bismo naslovu dodali još i „jedan pas“ što odgovara istini, zlobnici bi zaključili kako sve to skupa više liči na godišnji „umor“. Ako pritom čovjek uzme u obzir da treba prijeći nekoliko stotina kilometara i par sati vožnje, stvari se čine prilično „nezgodnima“. Ali eto, na kraju je naša alpska avantura ispala nezaboravna, i jedva čekamo da je ponovimo. Austrija jednostavno, nikad ne razočara.
Odredište
Za razliku od prošlogodišnjeg obilaska Nassfelda, ove godine odlučili smo se za regiju Salzburg. Točnije za dio Zell am See – Kaprun koji je zimi krcat skijašima, a ljeti bome svima onima koji žele planinski tip odmora. Iz Zagreba je potrebno ravno 5 sati vožnje, ali uz loše vrijeme i armiju djece u autima, uz usputno stajanje u Autogrillu (koji je „umobolno“ skup) put se bez problema protegne i na sedam sati. No, čim čovjek prođe pored Zell am Seea, vidi austrijske proplanke i krave na njima, te velike zelene površine, srce je na mjestu.
Zell am See - 5 (Foto: Vedran Jurić)
Smještaj
Smještaj smo našli odmah pored Zell Am Seea, u jednom malom mjestu imena Piesendorf. Ajde da budemo skroz precizni, smještaj sam našao ja pretraživši sve moguće filtere preko Bookinga i Airbnba (s obzirom na sastav, dobar dio ljudi preko Airbnba odmah nam je poslao i odbijenicu). No, bespuća interneta su nepregledna, tako da sam iskopao stranicu „Traum Ferienwohnungen“, uvjerio se da je pouzdana i krenuo u potragu za smještajem. Na kraju nas je kuća s pet spavaćih soba (dakle, teoretski se moguće i posvađati s boljom polovicom i opet imaš gdje spavati), ogromnim ograđenim dvorištem (dakle, ovo je prilično teško naći u Austriji, a s obzirom na pomladak, ovo je bio „condicio sine qua non“ – došla malo manje od 3.000 €. Za sve nas, u srcu ljetne sezone, za punih 7 noćenja. Dodatno, kuća je doslovno imala 360 pogled – gdje god se okreneš, oko tebe brda i planine.
SalzburgerLand Card
Dobar dio putnika uzima i ovu karticu, koja garantira jednu povratnu vožnju gondolom na dan besplatno, ulaz u određene muzeje, atrakcije, bazene i slično. Kartica vrijedi sedam dana, stoji oko 100 € za odrasle, a realno, da samo jednom odete gondolom gore – dolje, već ste je isplatili. Inače, negdje je dobijete i u sklopu smještaja. Pošto mi nismo dan ranije znali gdje ćemo biti sutra te na kraju tek jednom otišli na gondolu, nismo kupovali ovu karticu, ali nas je domaćin ugodno iznenadio i prije dolaska obavijestio da imamo Guest mobility Card, te isti poslao na Whatsapp. Radi se o kartici koja vam nudi besplatni prijevoz u cijeloj regiji za vrijeme boravka, ali i još neke popust (besplatni ulaz na kompleks bazena). Iskoristili smo to jedan dan te otišli u Mozartov grad.
Zell am See - 3 (Foto: Vedran Jurić)
Salzburg
Autima smo došli u Zell am See, stali na parking odmah iznad kolodvora (dnevna karta je oko 10 € ako se dobro sjećam), te se spustili i sjeli u vlak. Vlakovi su sjajno organizirani, mi smo spremno pokazali naše QR kodove (Guest mobility card) i putovali. Ok, nakon pola sata bilo je jedno presjedanje, pa smo zabunom ušli u ljepši kupe, onaj prvog razreda, što smo tek skužili pregledom karata. Srećom, kondukterka se samo nasmiješila vidjevši nas 13 te rekla „slobodno ostanite tu“.
Do Salzburga smo stigli za sat i pol, uspjeli ručati u Braurestaurant IMLAUER. Jelo standardno – veliki bečki (cca 16 € s prilogom, uzeli smo svinjske, teleći su malo skuplji), zasitno, veliko i dobro. Uz njega pivo Stiegl koje je u ovoj regiji rekao bih najčešće, a bome, toliko smo ih popili i u kući da smo zaprijetili valjda količinama cijelom Salzburger Landu. Ok, ovdje smo prošli kraj dvorca i parka Mirabel, napravili đir gradom, pojeli jezivo skup sladoled sasvim prosječnog okusa (kad umiruješ djecu, ne gledaš koliko što košta) po cijeni od 3,9 € za kuglicu. Našli park i krenuli nazad, put doma.
U sljedećim danima čekalo nas je još istraživanja kraja, a sve detalje cijene i savjete moći ćete čitati u drugom nastavku koji ćemo objaviti sutra.