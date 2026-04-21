Među receptima koji su se munjevito počeli širiti društvenim mrežama svoje mjesto je našao i skromni batat punjen sirom. Na prvu ništa revolucionarno, ali u kratkom roku ovaj minimalistički recept s dva-tri sastojka preplavio je društvene mreže. Video je pogledalo gotovo 10 milijuna ljudi, a mnogi su krenuli ravno u kuhinju i isprobali ga.

Kako se priprema viralni batat sa sirom?

Originalna verzija gotovo je nevjerojatno jednostavna. Batat se peče u pećnici ili air fryeru. Nakon toga ostavlja se u ugašenoj pećnici još neko vrijeme kako bi ostao topao, ali ne prevruć. Zatim se u batat jednostavno uguraju kriške sira i maslaca prema želji. Kad je batat topao, ali ne prevruć, sir se lagano otopi, ali i dalje zadrži svoju teksturu.

Slatkasti, mekani batat i bogati, slani sir stvaraju savršen balans okusa. Iako je odličan sam po sebi, lako ga je dodatno podignuti. Crni papar daje laganu pikantnost i čini veliku razliku, a možete se poigrati i drugim začinima.

Batat sa sirom - sastojci: 2 batata

½ žličice maslinovog ulja

4 žlice maslaca

60 g mozzarelle

sol Batat sa sirom - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 °C. Izbodite batate vilicom, lagano ih poprskajte maslinovim uljem, posolite i stavite na lim obložen papirom za pečenje. Pecite oko 50 minuta, odnosno dok ne omekšaju (provjerite vilicom). Kad se malo ohlade da ih možete držati, odrežite jedan kraj svakog batata. Nožem pažljivo napravite uzdužni otvor unutar batata kako biste dobili prostor za punjenje. Odrežite jedan dugački komad maslaca i stavite ga direktno na komad mozzarelle. Po želji pospite s nekoliko kristala morske soli, pa zajedno ugurajte maslac i sir u batat. Ostavite da se maslac i mozzarella otope unutar toplog batata. Jedite dok je još toplo – sir će se stvrdnuti kako se hladi.

