Među receptima koji su se munjevito počeli širiti društvenim mrežama svoje mjesto je našao i skromni batat punjen sirom. Na prvu ništa revolucionarno, ali u kratkom roku ovaj minimalistički recept s dva-tri sastojka preplavio je društvene mreže. Video je pogledalo gotovo 10 milijuna ljudi, a mnogi su krenuli ravno u kuhinju i isprobali ga.
Kako se priprema viralni batat sa sirom?
Originalna verzija gotovo je nevjerojatno jednostavna. Batat se peče u pećnici ili air fryeru. Nakon toga ostavlja se u ugašenoj pećnici još neko vrijeme kako bi ostao topao, ali ne prevruć. Zatim se u batat jednostavno uguraju kriške sira i maslaca prema želji. Kad je batat topao, ali ne prevruć, sir se lagano otopi, ali i dalje zadrži svoju teksturu.
Slatkasti, mekani batat i bogati, slani sir stvaraju savršen balans okusa. Iako je odličan sam po sebi, lako ga je dodatno podignuti. Crni papar daje laganu pikantnost i čini veliku razliku, a možete se poigrati i drugim začinima.
Batat sa sirom - sastojci:
- 2 batata
- ½ žličice maslinovog ulja
- 4 žlice maslaca
- 60 g mozzarelle
- sol
Batat sa sirom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 °C. Izbodite batate vilicom, lagano ih poprskajte maslinovim uljem, posolite i stavite na lim obložen papirom za pečenje.
- Pecite oko 50 minuta, odnosno dok ne omekšaju (provjerite vilicom).
- Kad se malo ohlade da ih možete držati, odrežite jedan kraj svakog batata. Nožem pažljivo napravite uzdužni otvor unutar batata kako biste dobili prostor za punjenje.
- Odrežite jedan dugački komad maslaca i stavite ga direktno na komad mozzarelle. Po želji pospite s nekoliko kristala morske soli, pa zajedno ugurajte maslac i sir u batat.
- Ostavite da se maslac i mozzarella otope unutar toplog batata. Jedite dok je još toplo – sir će se stvrdnuti kako se hladi.
