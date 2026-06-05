Ovaj recept za piletinu pirjanu u bijelom vinu inspiriran je tradicionalnim francuskim blanquetteom de poulet, ali prilagođen tako da sve bude brzo, i jednostavno. Pileći zabaci, šampinjoni, mrkva, celer i slanina u bogatom, ali ne preteškom umaku, odličan su izbor za svaki dan.

Polagano pirjanje mesu daje iznimnu mekoću, dok se bijelo vino i vrhnje stapaju u umak kojem je teško odoljeti. Poslužite uz kruh, tjesteninu ili rižu - i uživajte.

Piletina pirjana u bijelom vinu - sastojci: 60 g dimljene slanine, narezane na kockice

900 g pilećih zabataka s kostima i kožom

sol, po ukusu

svježe mljeveni crni papar, po ukusu

225 g šampinjona, narezanih na ploške

115 g žutog luka, sitno nasjeckanog

115 g mrkve, narezane na sitne kockice

60 g stabljika celera, sitno nasjeckanih

240 ml suhog bijelog vina (rizling ili sauvignon blanc)

240 ml pilećeg temeljca

4 čajne žličice kukuruznog škroba

120 ml vrhnja za kuhanje

hrskavi kruh, kuhana tjestenina ili riža, za posluživanje Piletina pirjana u bijelom vinu - priprema: U većem loncu s debljim dnom zagrijte slaninu na srednje laganoj vatri. Povremeno miješajte dok ne postane hrskava i ne ispusti masnoću, oko 8 minuta. Izvadite je šupljikavom žlicom i ostavite sa strane. Piletinu posolite i popaprite sa svih strana. Pojačajte vatru na srednje jaku te zabatke stavite u lonac kožom prema dolje. Pecite 5 do 7 minuta sa svake strane, dok ne poprime lijepu zlatnosmeđu boju. Izvadite ih na tanjur. U isti lonac dodajte šampinjone, luk, mrkvu i celer. Pirjajte uz povremeno miješanje oko 7 minuta, dok povrće ne omekša, a luk postane staklast. Drvenom kuhačom sastružite zapečene komadiće s dna lonca jer oni daju dodatnu aromu umaku. Vratite slaninu i piletinu u lonac te ih rasporedite među povrće. Ulijte bijelo vino i pileći temeljac. Tekućina bi trebala dosezati otprilike dvije trećine visine mesa. Po potrebi dolijte malo vode. Posolite i popaprite prema ukusu. Zakuhajte, zatim smanjite vatru. Poklopite i kuhajte 45 do 55 minuta, dok meso ne postane vrlo mekano, a povrće ne bude potpuno kuhano. Izvadite piletinu na tanjur i držite na toplome. Pojačajte vatru i kuhajte tekućinu od pirjanja još oko 5 minuta kako bi se lagano reducirala. U manjoj zdjelici pomiješajte kukuruzni škrob s 3 žlice hladne vode. Ulijte smjesu u lonac uz stalno miješanje. Kuhajte 2 do 3 minute, dok se umak ne zgusne. Maknite lonac s vatre pa umiješajte vrhnje za kuhanje. Na tanjure rasporedite komade piletine, prelijte ih povrćem i bogatim kremastim umakom te poslužite uz hrskavi kruh, kuhani pir, rižu ili široke rezance.

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