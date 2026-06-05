Ovaj recept za piletinu pirjanu u bijelom vinu inspiriran je tradicionalnim francuskim blanquetteom de poulet, ali prilagođen tako da sve bude brzo, i jednostavno. Pileći zabaci, šampinjoni, mrkva, celer i slanina u bogatom, ali ne preteškom umaku, odličan su izbor za svaki dan.
Polagano pirjanje mesu daje iznimnu mekoću, dok se bijelo vino i vrhnje stapaju u umak kojem je teško odoljeti. Poslužite uz kruh, tjesteninu ili rižu - i uživajte.
Piletina pirjana u bijelom vinu - sastojci:
- 60 g dimljene slanine, narezane na kockice
- 900 g pilećih zabataka s kostima i kožom
- sol, po ukusu
- svježe mljeveni crni papar, po ukusu
- 225 g šampinjona, narezanih na ploške
- 115 g žutog luka, sitno nasjeckanog
- 115 g mrkve, narezane na sitne kockice
- 60 g stabljika celera, sitno nasjeckanih
- 240 ml suhog bijelog vina (rizling ili sauvignon blanc)
- 240 ml pilećeg temeljca
- 4 čajne žličice kukuruznog škroba
- 120 ml vrhnja za kuhanje
- hrskavi kruh, kuhana tjestenina ili riža, za posluživanje
Piletina pirjana u bijelom vinu - priprema:
- U većem loncu s debljim dnom zagrijte slaninu na srednje laganoj vatri. Povremeno miješajte dok ne postane hrskava i ne ispusti masnoću, oko 8 minuta. Izvadite je šupljikavom žlicom i ostavite sa strane.
- Piletinu posolite i popaprite sa svih strana. Pojačajte vatru na srednje jaku te zabatke stavite u lonac kožom prema dolje. Pecite 5 do 7 minuta sa svake strane, dok ne poprime lijepu zlatnosmeđu boju. Izvadite ih na tanjur.
- U isti lonac dodajte šampinjone, luk, mrkvu i celer. Pirjajte uz povremeno miješanje oko 7 minuta, dok povrće ne omekša, a luk postane staklast. Drvenom kuhačom sastružite zapečene komadiće s dna lonca jer oni daju dodatnu aromu umaku.
- Vratite slaninu i piletinu u lonac te ih rasporedite među povrće. Ulijte bijelo vino i pileći temeljac. Tekućina bi trebala dosezati otprilike dvije trećine visine mesa. Po potrebi dolijte malo vode.
- Posolite i popaprite prema ukusu.
- Zakuhajte, zatim smanjite vatru. Poklopite i kuhajte 45 do 55 minuta, dok meso ne postane vrlo mekano, a povrće ne bude potpuno kuhano.
- Izvadite piletinu na tanjur i držite na toplome.
- Pojačajte vatru i kuhajte tekućinu od pirjanja još oko 5 minuta kako bi se lagano reducirala.
- U manjoj zdjelici pomiješajte kukuruzni škrob s 3 žlice hladne vode. Ulijte smjesu u lonac uz stalno miješanje. Kuhajte 2 do 3 minute, dok se umak ne zgusne.
- Maknite lonac s vatre pa umiješajte vrhnje za kuhanje.
- Na tanjure rasporedite komade piletine, prelijte ih povrćem i bogatim kremastim umakom te poslužite uz hrskavi kruh, kuhani pir, rižu ili široke rezance.
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