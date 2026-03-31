Nakon završetka Svečanosti Pasionske baštine početkom travnja, od Uskrsa, 5. travnja, započinju besplatni koncerti sakralne i tradicijske glazbe na više lokacija, uz dodatne sadržaje koji ističu bogatu kulturnu i povijesnu baštinu Zagreba.

U samom uskrsnom razdoblju održat će se prigodni koncerti, prema sljedećem rasporedu:

• Uskrsni koncerti Zagrebačkog kvarteta

5. travnja (Uskrs), u 20 sati u grkokatoličkoj konkatedrali sv. Ćirila i Metoda

6. travnja (Uskrsni ponedjeljak), u 20 sati u dvorani Zagrebačkog kvarteta (Prolaz Fadila Hadžića 2)

• Uskrsni koncert na Trgu

6. travnja u 11 sati na Trgu bana Josipa Jelačića (kod Manduševca)

• Komorni zbor „Ivan Filipović“ - Missa Jubilaris

8. travnja u 20 sati u bazilici sv. Antuna Padovanskoga

• Uskrsni koncert ansambla Projekt Lazarus

10. travnja u 19:30 sati u crkvi sv. Ivana Krstitelja

Na Uskrsni ponedjeljak, uz podršku TZGZ, održat će se i svečana Smjena straže Počasne satnije Kravat pukovnije koja kreće u 11:45 sati spajanjem konjičkog i pješačkog postroja na križanju Mesničke ulice i Ilice. U podne postroj dolazi na Trg bana Jelačića, gdje se održava ceremonija pregleda, nakon čega slijedi prolazak kroz središte grada, a program završava oko 13:00 sati razdvajanjem postroja.

Turistička zajednica grada Zagreba svim sugrađanima i posjetiteljima želi sretan i miran Uskrs te poziva sve da uskrsne dane provedu u Zagrebu uz bogat kulturni i glazbeni program. Više informacija na: Uskrs u Zagrebu.