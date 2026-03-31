Nakon završetka Svečanosti Pasionske baštine početkom travnja, od Uskrsa, 5. travnja, započinju besplatni koncerti sakralne i tradicijske glazbe na više lokacija, uz dodatne sadržaje koji ističu bogatu kulturnu i povijesnu baštinu Zagreba.
U samom uskrsnom razdoblju održat će se prigodni koncerti, prema sljedećem rasporedu:
• Uskrsni koncerti Zagrebačkog kvarteta
5. travnja (Uskrs), u 20 sati u grkokatoličkoj konkatedrali sv. Ćirila i Metoda
6. travnja (Uskrsni ponedjeljak), u 20 sati u dvorani Zagrebačkog kvarteta (Prolaz Fadila Hadžića 2)
• Uskrsni koncert na Trgu
6. travnja u 11 sati na Trgu bana Josipa Jelačića (kod Manduševca)
• Komorni zbor „Ivan Filipović“ - Missa Jubilaris
8. travnja u 20 sati u bazilici sv. Antuna Padovanskoga
• Uskrsni koncert ansambla Projekt Lazarus
10. travnja u 19:30 sati u crkvi sv. Ivana Krstitelja
Na Uskrsni ponedjeljak, uz podršku TZGZ, održat će se i svečana Smjena straže Počasne satnije Kravat pukovnije koja kreće u 11:45 sati spajanjem konjičkog i pješačkog postroja na križanju Mesničke ulice i Ilice. U podne postroj dolazi na Trg bana Jelačića, gdje se održava ceremonija pregleda, nakon čega slijedi prolazak kroz središte grada, a program završava oko 13:00 sati razdvajanjem postroja.
Turistička zajednica grada Zagreba svim sugrađanima i posjetiteljima želi sretan i miran Uskrs te poziva sve da uskrsne dane provedu u Zagrebu uz bogat kulturni i glazbeni program. Više informacija na: Uskrs u Zagrebu.