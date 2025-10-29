Naime, globalni trendovi pokazuju sve veći značaj kulinarskih iskustava – u godišnjem izvještaju mreže putničkih agencija Virtuoso, putovanja posvećena hrani, vinu i vrhunskim pićima spadaju među najtraženija iskustva, što potvrđuje važnost gastronomije za odabir destinacije, a prema podacima UN Tourism, turisti u prosjeku troše do 30 % svog budžeta na hranu i piće, čime gastronomija postaje važan faktor prepoznatljivosti i motiv dolaska u destinaciju.

Govoreći o strateškoj važnosti gastronomije u razvoju turističke ponude grada, direktorica TZGZ, Martina Bienenfeld, istaknula je kako ona zauzima istaknuto mjesto u promociji Zagreba kao atraktivne i cjelovite destinacije: „Prema podacima World Food Travel Association (WFTA), 53% putnika na odmoru aktivno traži gastronomska iskustva, dok 81% međunarodnih turista želi istraživati lokalnu kuhinju, što pokazuje koliko gastronomija utječe na izbor destinacije. U skladu s tim trendovima, Zagreb razvija prepoznatljivu i raznoliku gastronomsku scenu koja spaja autentične lokalne okuse sa suvremenim međunarodnim utjecajima. Uvažavajući globalne trendove i lokalne posebnosti u gastronomiji, TZGZ strateški usmjerava svoje aktivnosti prema jačanju prepoznatljivosti grada te, kroz partnerstva i projekte poput Delicious Zagreb, nastoji dodatno istaknuti bogatstvo zagrebačke kulinarske ponude i potaknuti inovativnost, profesionalnost i održivi razvoj unutar lokalne zajednice.”

Svi okusi Zagreb (Foto: Autor_Dubravko Miloslavić)

Predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreb, Franz Letica, naglasio je važnost zajedničkog djelovanja struke i turističkih institucija: „Zagrebačka gastronomija posljednjih godina doživljava snažan uzlet – spoj tradicije, inovacije i osobnog pristupa svakog ugostitelja stvara jedinstven doživljaj za naše goste. Upravo zato vjerujem da zajedničkim radom, razmjenom znanja i stalnim ulaganjem u kvalitetu možemo dodatno ojačati reputaciju Zagreba kao destinacije koja se pamti po okusu i doživljaju. Suradnja između ugostitelja, turističke zajednice i kreativnih profesionalaca ne znači samo promociju, nego i stvaranje zajedničke vizije – vizije grada koji živi od svojih ljudi, svoje hrane i svoje kulture. Hvala TZGZ-u što prepoznaje važnost te sinergije i daje prostor da se glas struke čuje i uvažava.”

Chef Rudolf Štefan, vlasnik šibenskog restorana Pelegrini (jedna Michelinova zvjezdica), predstavio je projekt Delicious Zagreb (www.deliciouszagreb.hr) – digitalnu platformu koja donosi pregled zagrebačkih restorana, barova, vinara, slastičara i proizvođača autentičnih proizvoda. Kroz preporuke, tematske rute i priče o lokalnim namirnicama, Delicious Zagreb nudi vodič kroz okuse koji oblikuju suvremenu zagrebačku gastronomsku scenu. Za one koji se žele okušati u pripremi jela, tu su i recepti poznate chefice Vesne Miletić.

Michelin Masterclass (Foto: Izvor Michelin)

Predstavljen je i novi gastronomski serijal „Ana kuha, Zagreb voli”, autorice poznate chefica Ane Ugarković. Kroz epizode Ana istražuje lokalne namirnice, tradicijske recepte i suvremene interpretacije zagrebačke kuhinje, ističući svoje omiljene zagrebačke lokacije te je ovom prigodom izjavila: „Zagreb ima poseban gastronomski identitet – spoj tradicije, sezonalnosti i urbane energije. Kroz ovaj serijal željela sam pokazati da zagrebačka kuhinja nije samo ono što se poslužuje u tanjuru, nego i priče o ljudima, mjestima i emocijama koje stoje iza svakog zalogaja.”

Svi okusi Zagreb (Foto: Autor Boška i Krešo)

Na ovom projektu TZGZ surađuje i s britanskim influencerom Paulom Bradburyjem, koji kroz svoje video priče upoznaje međunarodnu publiku s autentičnim okusima i jedinstvenim doživljajima zagrebačke gastronomske scene.

Michelin Masterclass (Foto: Autor Dubravko Miloslavić)

Osim platforme i digitalnih sadržaja, TZGZ kontinuirano razvija i praktične edukacije za profesionalce u gastronomiji. U sklopu toga, u ponedjeljak, 27. listopada, u restoranu ManO2 održana je treća po redu Michelin Masterclass radionica za zagrebačke chefove, pod vodstvom chefa Alaina Weissgerbera iz austrijskog restorana Taubenkobel, nositelja dvije Michelinove zvjezdice, koji je izjavio: „U Hrvatskoj se jede izvrsno — sjajni kuhari rade s domaćim proizvodima, cijeneći raznolikost namirnica i kuhinja. Njihov pristup temelji se na jednostavnosti i poštovanju sastojaka.“. Na radionici je sudjelovalo 11 chefova i sous-chefova iz 8 restorana: Balon, Dubravkin put, Gallo, Izakaya, Le Bistro Esplanade, Pod Zidom Bistro, Tač i Zinfandel’s. Podsjećamo da je prva Masterclass radionica globalnog gastro vodiča Michelin izvan Francuske – održana 2023. u Zagrebu – bila prva takve vrste u svijetu

