Galerija 6 6 6 6 Restoran Thai Me Up by Lira počeo je s radom početkom ove godine u centru Zagreba (Teslina 5) s izvrsnom tajlandskom hranom po pristupačnim cijenama. Vode ga supružnici, Tajlanđanka Yada i naše gore list Jura Dončić, koji su prihvatili izazov Renate Cisar i Mustafe Topčagića, organizatora evenata Vino uz žlicu, da jela iz tog dijela svijeta spoje s odabranim hrvatskim vinima. U Zagrebu trenutno egzistira nekoliko street food lokala s jelima tajlandske kuhinje, a ima ih i na jelovnicima tzv. fusion azijskih restorana.

"Naš restoran nije klasični tajlandski, jer još držimo neka jela i pizze naslijeđene iz stare Lire, ali smo svakako najautentičniji s našom ponudom. Kuharice su nam došle direktno iz Tajlanda, a imamo prilično široku listu tajlandskih jela koja ćemo s vremenom još proširiti", kaže Jura, dodajući u šali: "I naš je život svojevrsni fusion kao i hrana koju pripremamo!".

Yada i Jura upoznali su se radeći kao ugostitelji na kruzerima, ploveći svjetskim morima. Neko vrijeme su se bili skrasili u Bangkoku, gdje su još uvijek njihova već odrasla djeca, a život ih je potom odveo u Zagreb gdje na svoj način nastoje unaprijediti gastronomsku ponudu.

Prije kušanja ukusnih tajlandskih delicija, uzvanicima su apetit otvorile rakije i likeri iz bogate ponude Destilerije Skender iz Kondrića u blizini Đakova. David Skender, čiji otac Danijel vodi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, predstavio je Šljivovicu, Viljamovku, Višnjevaču i Jabukovaču te od likera Medenu rakiju, Orahovac, Višnjevac, Bazgu, Lješnjak i Jagodu. Od samih početaka, obitelj Skender bila je posvećena uzgoju lješnjaka, a s rastom i razvojem OPG-a zasadili su i prve voćnjake te danas uzgajaju šljive, višnje i kruške. Zatim su prihvatili novi izazov i proširili svoju ponudu na proizvodnju rakija i likera iznimne kvalitete i raskošnih aroma i okusa. Svaka boca spaja tradiciju i moderno, a novi dizajn etiketa inspiriran je zlatnim đakovačkim vezom čime se dodatno pojačava doživljaj koji svaki put iznova podsjeća na ljepotu i bogatstvo Slavonije.

Zanimljiva jela dodatno su obogatila ekstra djevičanska maslinova ulja brenda Vias Oliveti Vilme i Davida Brčića iz Vižinade u Istri. U svom masliniku imaju 3500 stabala maslina koje uzgajaju na području Poreštine, u Kašteliru i Vižinadi. David Brčić predstavio je pet sortnih ulja (Buža, Istarska bjelica, Frantoio, Pendolino i Leccino) te Premium Blend koje su uzvanici kušali uz zalogaje finih domaćih kruščića. Proizvedena postupkom hladnog prešanja i čuvana u idealnim uvjetima, ova vrhunska maslinova ulja odlikuju se pravim bogatstvom okusa i mirisa. O kvaliteti ovih ulja svjedoče brojne prestižne nagrade koje su osvojili, među kojima su i one iz New Yorka, Berlina i Novog Sada, kao i vjerni ljubitelji zdrave prehrane.

Yada i Jura Dončić, vlasnici restorana (Foto: Julio Frangen)

Maja Jakobović, predstavnica obiteljske vinarije B. Jakobović iz Vetova u Vinogorju Kutjevo, upoznala nas je s prvim vinom večeri – pjenušcem Rosé brut. Jakobovići se već cijelo stoljeće bave vinom, a suvremenu vinariju je prije dvadesetak godina osnovao Branko Jakobović. U poslu su mu se pridružili sinovi Filip, koji vodi vinariju, Nino kao glavni podrumar i Maja zadužena za marketing. Vinarija trenutno na tržištu ima 13 vina, od kojih sedam sortnih, tri cuvéea te po jedan rose, predikat i pjenušac.

Najzastupljenija s više od 60 % je vrhunska Graševina, a ponudu nadopunjuju Rajnski rizling, Pinot sivi, Chardonnay, Muškat žuti, Cuvée Vetovo kao i Pinot crni, Cabernet sauvignon, Cuvée Stari bokter, Rosé i izborna berba bobica Graševine. Iz godine u godinu vinarija ulaže u tehnologiju i kvalitetu proizvoda te njeguje imidž vrhunske vinarije.

Pjenušac su proizveli u ograničenoj seriji od 2500 boca, tradicionalnom metodom, od grožđa iz berbe 2020. Degoržiran je 2023. godine kada je i dospio na tržište te nagrađen Decanterovom broncom. Ohrabreni tim uspjehom, uskoro na tržište izlaze s novom serijom. Pjenušavo osvježenje iz srca Slavonije sastoji se od 50 % rajnskog rizlinga, 25 % chardonnaya i 25 % frankovke koja mu daje nježnu ružičastu boju. Voćnog je okusa s finim perzistentnim mjehurićima uz blagu kiselinu i 7 grama ostatka šećera. U pjenušac, koji se označava kao ‘vintage’, kao ekspedicijski liker dodana je njihova predikatna Graševina. Jakobović Rosé brut već se pokazao kao gastronomski vrlo zahvalan uz mnoga jela. Tako je bilo i u ovoj prigodi kada je poslužen uz hrskave Proljetne rolice, jedan od klasika tajlandske kuhinje, punjene staklenim rezancima, kupusom, mrkvom i gljivama te komadićima piletine.

"Svašta sam u životu probao, ali ovako nešto još nisam! Ovakvo bijelo vino obično ide uz janjetinu, ali i ovo je bila izvrsna kombinacija", oduševljeno je rekao Nenad Trifunović. On je u ime vinarije Bibich iz Plastova u skradinskom vinogorju predstavio vino R5 uz Tom Kha, blagu juhu od kokosovog mlijeka s piletinom, tajlandskim biljem i gljivama. Kupaža R5 sazdana je od lokalnih sorti debita, maraštine i pošipa uz internacionalni chardonnay i pinot sivi u podjednakim omjerima.

"Vino ima stari šmek, ali u modernom formatu. Osjete se oksidativne note, ovo je prilično kontroverzno vino, nimalo uobičajeno. Lako te odvuče prema dobrim dalmatinskim vinima iz starih vremena", dodao je Trifunović, inače poznat po pseudonimu Vinopija, kako je nazvan i njegov popularni vinski blog. Svih pet sorti grožđa su s najboljih lokacija iz vinograda obitelji Bibić. Hladno su fermentirana s djelomičnom maceracijom, odležana godinu dana u bačvama od američkog hrasta. R5 (Riserva, 5 sorti) ima snažno tijelo, fino izbalansirano i zaokruženo aromama maslaca i badema, a u aftertasteu osjete se note vanilije, tosta i mediteranskog bilja. Bibich je boutique vinarija, čiji vinarski obiteljski korijeni sežu do 15. stoljeća. Prva suvremena vina na tržište su došla 1998. godine, u početku ne baš priznata u Hrvatskoj, što se bitno promijenilo nakon što su se našla na vinskim kartama prestižnih restorana u New Yorku, Tokiju, Stockholmu…

Iz jedne od naših najvećih vinarija Belje, netom nakon premijernog predstavljanja u Osijeku, u zagrebački tajlandski restoran stiglo je vino Sávoj Orange 2023. Lukica Martić, prodajni predstavnik Belja, istaknuo je kako je riječ o blago maceriranom vinu, znalački izbalansiranoj kupaži četiri sorte: graševine, chardonnaya, sivog i bijelog pinota. Jantarne je boje i bogatog tijela, dva mjeseca macerirano pod kontroliranom temperaturom, odnjegovano u inoxu a potom i u hrastovim bačvama.

Naziv Sávoj veže se uz austrijskog vojskovođu Eugena Savojskog kojem je car Leopold I. kao nagradu za pobjedu nad Osmanlijama 1697. dao veliki posjed u Baranji, u Kneževim vinogradima. Razvio ga je u vlastelinstvo s vinogradima i podrumima, a 1712. godine dovršio dvorac na rubu Kopačkog rita. Postavio je temelje vinogradarstva, suvremene za to doba, čija tradicija traje sve do danas. Njemu u čast, Belje je svojoj novoj liniji vina, u kojoj su još Graševina, Blanc i Rosé iz 2024. te Rouge iz berbe 2023. dala njegovo ime – Sávoj.

Beskompromisna kvaliteta Belje Sávoj Orangea 2023, nedugo nakon izlaska na tržište, prepoznata je i na prestižnom natjecanju Concours Mondial de Bruxelles gdje je osvojilo zlatnu medalju. S obzirom da se macerirana vina i azijska jela vole, izvrsno su se pokazala u paru s Kozicama poprženim u bogatom curry umaku s paprikom, lukom i mladim lukom.

Uslijedilo je jedno od najpopularnijih tajlandskih jela – Pad Thai. Čine ga prženi rižini rezanci u posebnom umaku s jajetom, tofuom, komadićima svinjetine i povrćem uz dodatak mljevenog kikirikija. Vlasnik restorana Jura Dončić osobno je preporučio da bi uz to jelo najbolje pariralo neko rosé vino. Izbor je pao na Vislander Rosé 2024, ružičasti dragulj s otoka Visa iz tamošnje najveće vinarije u posjedu obitelji Vojković & Radica. Novinari i blogeri, okupljeni na 27. Vinu uz žlicu, taj su pairing hrane i vina proglasili najuspješnijim. Tražilo se čak i repete…

Sanda Vojković, brand manager vinarije Vislander, objasnila je kako su im prioritetna vina od autohtone vugave i plavca malog, kojeg su najveći proizvođači na Visu. Rosé im je više bilo kao eksperimentalno vino koje se, međutim, izuzetno dobro pokazalo na tržištu. S obzirom na to da je plavac mali prilično jak, razblažili su ga s 10 % kuča, rijetke bijele dalmatinske sorte koja doprinosi blago doziranoj kiselini. Uspjeh nije izostao!

Vino uz žlicu - 7 (Foto: Julio Frangen)

Veselo ali i konstruktivno druženje novinara, vinara, destilera i maslinara polako se bližilo kraju, pa je trebalo i zasladiti večer. I to egzotičnim desertom Mango Sticky Rice, koji se sastoji od riže, slatkog kokosovog mlijeka, manga i sladoleda. Sjajno mu je parirala Cuvée blanc Angelica 2024 iz vinarije K55, poluslatka kupaža traminca (60 %) i muškata žutog (40 %), nastala od grožđa iz erdutskog vinogorja, s položaja Aljmaška planina. Krunoslav Dugalić, vlasnik vinarije, ponosan je na ovu kupažu za koju kaže da je jedinstvena i nitko je drugi ne radi u Hrvatskoj. Muškat je sladak i dominantniji je na mirisu, ali ga ‘smiruje’ kiselina i blaga aromatika traminca u izvrsnom balansu. Kad su ga kreirali, mislili su vino namijeniti ženskim ljubiteljima kapljice.

No, iskustvo sa sajmova i evenata u njihovu vinogradu pokazalo je da je popularno i među mlađom muškom publikom. K55 je ranije bila poznata kao vinarija Janečić, a supružnici Ivana i Krunoslav Dugalić (oboje agronomi, doktori biotehničkih znanosti) preuzeli su je početkom 2023. godine. U suvremeno opremljenoj vinariji, proizvode oko 20.000 butelja vina. Među osam sorti koje uzgajaju na oko četiri hektara, u 105 godina starom vinogradu imaju i zaboravljenu kadarku, nekad omiljeno vino slavonske vlastele.

Organizatori Vina uz žlicu zahvalni su vinarima koji su se zajedno s njima i restoranom Thai Me Up by Lira upustili u ovo eno-gastronomsko istraživanje koje je pokazalo, na odobravanje svih prisutnih, da se izvrsno mogu spojiti egzotična tajlandska jela i nimalo obična, vrhunska hrvatska vina.

