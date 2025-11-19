Centar za kulturu Trešnjevka s ponosom najavljuje još jedno iznimno predavanje iz ciklusa Putnička klasa, koje će se održati u četvrtak, 27. studenoga 2025. u 19:00 sati u Centru za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1. Ulaz je besplatan.

Pretposljednje predavanje ovogodišnje Putničke klase vodi nas na Sardiniju, drugi po veličini otok Sredozemlja, smješten između Tirenskog i Sardinskog mora. Putujemo s Larom Černicki i Stašom Forenbaherom, koji su Sardiniju istražili u dva navrata i spremni su podijeliti svoja iskustva, doživljaje i priče s ovoga fascinantnog otoka.

Dođite i otkrijte skrivene kutke Sardinije, njene pejzaže, povijest i život na moru – kroz oči dvoje putnika koji su je doživjeli izbliza.

Sardinija - otok od tristo čuda (Foto: CeKaTe / Putnička klasa)

Putnička klasa je ciklus inspirativnih putopisnih predavanja u organizaciji Centra za kulturu Trešnjevka i izdavačke kuće Libricon, uz potporu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

Projekt, koji se održava drugu godinu zaredom, donosi priče putnika različitih profila i senzibiliteta, stvarajući jedinstveni prostor za dijeljenje znanja, iskustava i pogleda na svijet.

