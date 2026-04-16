Galerija 4 4 4 4 Kršan će 25. i 26. travnja ponovno postati središte prirode, znanja i održivog načina života zahvaljujući 15. Festivalu samoniklog bilja, koji se održava i ove godine pod podnaslovom Ekološki osviješten festival. Ovogodišnje izdanje festivala okupit će velik broj sudionika, a u festivalskom šatoru očekuje se više od 40 izlagača koji će predstaviti proizvode povezane sa samoniklim i ljekovitim biljem, prirodnom kozmetikom, zdravljem, tradicijom i održivim načinom života.

Ova prepoznatljiva manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetitelja, zaljubljenika u prirodu, stručnjaka, predavača i izlagača, a donosi i ove godine raznovrstan program posvećen samoniklom i ljekovitom bilju, zdravlju, ekologiji, prirodnoj kozmetici, gastronomiji i održivom načinu života.

"Drago mi je što naš kraj ponovno okuplja ljubitelje prirode i tradicije na Festivalu samoniklog bilja. Ovaj događaj ne samo da promiče bogatstvo i raznolikost našeg podneblja, već nas podsjeća na važnost očuvanja prirode i održivog načina života. Kao općina, ponosni smo što imamo manifestaciju koja spaja prirodu, edukaciju, turizam i lokalnu zajednicu te doprinosi prepoznatljivosti našeg kraja", istaknula je načelnica Ana Vuksan.

Festival samoniklog bilja - 1

Festival započinje u subotu, 25. travnja u 11 sati, svečanim otvorenjem uz prigodni program, dok će već od 12 sati posjetitelji moći pratiti panel raspravu na temu Od livade do tržišta – kako pokrenuti posao sa samoniklim i ljekovitim biljem. Na panel raspravi sudjeluju Monika Kovač, Martina Štifanić, Leonora Surian Popov, Ezio Pinzan i Helena Brana, koji će raspraviti o mogućnostima razvoja proizvoda i poslovnih priča temeljenih na bilju i prirodnim resursima.

Tijekom oba dana festivala u Domu kulture održavat će se niz zanimljivih predavanja. Među temama se izdvajaju samoniklo bilje u prehrani, biološka raznolikost i zaštita prirode, suvremena hortikultura, ekološki uzgoj, proizvodnja meda u Istri te predavanja posvećena zdravlju žena, hormonskoj ravnoteži i prirodnoj podršci organizmu.

Uz predavanja, festivalski program donosi i raznovrsne radionice, od izrade prirodne kozmetike i upoznavanja jestivog samoniklog bilja do terenskog prepoznavanja biljaka, izrade maslaca protiv komaraca, kađenja u prirodi te izrade slika od prešanog cvijeća. Dio radionica namijenjen je i najmlađima, pa će tako dječji kutak ponuditi i ove godine sadržaje prilagođene djeci i obiteljima.

"Festival samoniklog bilja jedna je od naših najprepoznatljivijih proljetnih manifestacija i događaj koje iz godine u godinu raste sadržajno i organizacijski. Posebno nas veseli što posjetitelje i ove godine očekuje raznovrstan program, od predavanja i radionica do gastronomskih sadržaja i boravka u prirodi, ali i bogata ponuda izlagača u festivalskom šatoru. Vjerujemo da će svatko pronaći nešto za sebe i doživjeti Kršan na poseban način.", istaknula je Ariana Brnetić, direktorica Turističke zajednice općine Kršan.

Neizostavan dio festivala je i gastronomski kutak, koji će spojiti i ove godine samoniklo bilje i kreativnost u kuhinji.

U subotu, 25. travnja u 15 sati, u glavnom šatoru Dubravka Orlić-Bašlin pripremat će pohanu kadulju, dok će u nedjelju, 26. travnja u 12 sati, David Skoko održati kulinarski show i pripremati tortiglione s kremom mišance i trukinje.

Poseban festivalski doživljaj donosi i Kršan Spring Walk Tour, koji će se održati u nedjelju, 26. travnja, s polaskom u 9 sati. Vođena šetnja na relaciji Pristav – Čepić polje – Lanišće – Pristav povezuje boravak u prirodi, rekreaciju i edukaciju, a uključuje degustaciju sira, piće, ručak, predavanje o samoniklom bilju i pokazno branje bilja s Leonorom Surian. Za sudjelovanje su potrebne prethodne prijave putem online obrasca.

