Vinarija Benvenuti krajem listopada tradicionalno predstavlja novo izdanje jednog od svojih najcjenjenijih vina, terana Santa Elisabetta. Ovo vino, poznato po iznimnoj kvaliteti, dugovječnosti i izraženom identitetu motovunskog terroira, u berbi 2021. donosi i novu dimenziju, promišljanje o tome kako vrhunska vina mogu ostati istodobno i prestižna i dostupna.

Umjesto uobičajenog predstavljanja, ovogodišnja premijera Santa Elisabette 2021. osmišljena je na poseban način koji traje cijeli studeni, Mjesec Benvenuti vina. Tijekom tog razdoblja gosti u restoranima diljem Hrvatske mogu premijerno kušati Santa Elisabettu 2021 po cijeni od 79 eura po butelji, odležanu Malvaziju Livio 2023 po cijeni od 35 Eura i višesortni blend Caldierosso po cijeni od 29 eura.

Nova Santa Elisabetta već je ostvarila izniman uspjeh, proglašena je najbolje ocijenjenim crnim vinom Hrvatske s 98/100 bodova u vodiču New Europe Wine Guide autorice Beth Willard, supredsjedateljice prestižnog natjecanja Decanter World Wine Awards u Londonu. Isti broj bodova i jednako priznanje za kategoriju desertnih vina osvojilo je i Benvenutijevo vino Muškat San Salvatore, potvrđujući tako širinu i dosljednost kvalitete vinarije.

Santa Elisabetta je vino koje se svake godine vrlo brzo rasproda i često završava u privatnim kolekcijama. No, naša je želja da se ono doživljava i kroz iskustvo uživanja, za stolom, uz jelo, u društvu. Želimo da ljubitelji vina do nje dolaze po cijeni koja omogućuje da njezina kvaliteta bude dostupna širem krugu ljubitelja vina, i da osjete ono zbog čega je nastala, autentičnost, eleganciju i snagu motovunskog terana, rekao je Nikola Benvenuti.

Njegov brat Albert Benvenuti dodaje: Malvazija Livio vino je slojevitog karaktera, rezultat pažljivo odabranih položaja i duljeg odležavanja. Iako ima potencijal dugog čuvanja, želimo da se otkriva i u sadašnjem trenutku, da bude dio svakodnevnih vinskih iskustava, a ne samo posebnih prilika. Isto vrijedi i za Caldierosso, vino koje spaja tradiciju i suvremenost.

Ovim potezom vinarija Benvenuti želi potaknuti pozitivnu promjenu u kulturi uživanja vina, potaknuti razmišljanje o ravnoteži između izvrsnosti, cijene i dostupnosti. Riječ je o filozofiji koja njeguje odgovoran i održiv pristup vinima: od vinograda i podruma do čaše na stolu.

Naš je cilj da se vrhunsko vino doživljava ne samo kao luksuz, već kao iskustvo koje dijelimo s drugima, autentično, iskreno i s poštovanjem prema svima koji sudjeluju u njegovom putu od vinograda do stola, zaključuju braća Benvenuti.

