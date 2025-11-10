Galerija 62 62 62 62 Prije tri godine pokrenuli smo projekt #neOKOLIŠaj kako bismo zajedničkim snagama, eko-akcijama i sadržajem koji u prvi plan stavlja prirodu potaknuli što više ljudi da osvijeste koliko je važno sačuvati jedini dom koji imamo. Kao i proslijediti ga u što boljem stanju budućim genereacijama. Na portalu i društvenim mrežama trudimo se što glasnije prenositi poruke o važnosti aštite prirode i okoliša, recikliranja i zero waste filozofije, a događanja u kojem najviše uživamo su bez sumnje tematske izložbe, zahvaljujući kojima se jednom godišnje družimo uz radove talentiranih hrvatskih ilustratorica. Nakon sedmodnevne izložbe u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju presretni smo što je svake godine krug ekologa sve veći.

Kruna izložbe bilo je događanje na kojem je ambasadorica eventa Marina Matijević s platforme Ja bolji građanin naglasila važnost našeg utjecaja na prirodu. Kako i sama kaže, njezin interes, znatiželja i stalna potraga za novim saznanjima iz područja održivosti doveli su do toga da te informacije velikodušno dijeli i educira ljude o tome kako možemo postati odgovorniji prema okolišu.

#neOKOLIŠaj izložba - 7 (Foto: Petra Sokolić/Nova TV)

To konkretno znači da usmjerimo svoje svakodnevne navike prema održivijem i odgovornijem načinu života: od smanjenja plastike i korištenja obnovljivih izvora energije, do održive poljoprivrede i smanjenja konzumacije mesa, promicanja održivog transporta i smanjenja otpada.

#neOKOLIŠaj izložba - 43 (Foto: Petra Sokolić/Nova TV)

Ilustracije koje govore tisuću riječi uljepšale su prostor Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, a posjetitelji su ih slobodno mogli odnijeti kući za uspomenu i kao podsjetnik. Tea Jurišić, Ana Kovačić, Franka Tretinjak, Darija Čičmir Marković i Anita Celić – Cella svojim radovima na jedinstven način skreću pozornost na ljepotu održivog načina života.

#neOKOLIŠaj izložba - 11 (Foto: Petra Sokolić/Nova TV)

Za fantastičan ugođaj pobrinuo se Beverly brooks, sjajan dvojac iz Varaždina koji je pokazao svoje umijeće pred okupljenom publikom. Neodoljive okuse i bolje punkufera u čašama za koktele potpisuju miksolozi iz poznatog Peaches and cream bara, a trpezu slasnih zalogaja koja je poput umjetničkog djela krasila prostor, poslužili su kulinarski kreativci poznati kao Radni trokut - studio za stvaranje i istraživanje hrane i prostora koji naglasak stavlja na održivost, sezonalnost i low-tech kuhinju.

#neOKOLIŠaj izložba - 12 (Foto: Petra Sokolić/Nova TV)

Osim ilustracija, gosti su kući mogli ponijeti i originalne majice te ruksake koje je oslikala umjetnica Anita Celić – Cella. Na druženju u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, upravo se oko Anite okupilo najviše velikih i malih posjetitelja koji su joj pomogli u oslikavanju ruksaka ili su sa znatiželjnom promatrali kako nastaju motivi iz prirode. S veseljem iščekujemo iduću izložbu i nove #neOKOLIŠaj aktivnosti.

Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više +6