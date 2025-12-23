Galerija 4 4 4 4 U četvrtak, 19. veljače 2026. godine, u luksuznom Hotelu Park Rovinj održat će se 4. izdanje VAPT – Vinotrade Acrobat Portfolio Tastinga, jednog od najekskluzivnijih vinskih događanja u regiji. Ovaj dvogodišnji projekt, iza kojeg stoje Juraj Dusper iz vinoteke Vinotrade i Dino Kušen iz Acrobat vina, ponovno okuplja sam vrh svjetske vinske scene te Hrvatsku pozicionira kao nezaobilaznu destinaciju za ljubitelje velikih vina.

Nakon prethodnog izdanja u zagrebačkom Hiltonu, VAPT se seli u Rovinj – grad koji posljednjih godina doživljava snažan gastronomski uzlet i sve češće se spominje uz bok najpoželjnijim gourmet destinacijama Mediterana. Elegantni ambijent Hotela Park pružit će savršenu kulisu za cjelodnevno kušanje vina najprestižnijih svjetskih proizvođača, od 10 do 18 sati.

Ikone svjetskog vinarstva na jednom mjestu

VAPT 2026. okuplja više od 70 vinarija iz Francuske, Italije, Španjolske, Slovenije, Njemačke i Južne Amerike, a u Rovinj stižu neka od najznačajnijih imena svjetske vinske scene: Vega Sicilia, Louis Roederer Cristal, Roberto Voerzio (Barolo), Biondi Santi, Gaja, Sassicaia, Ornellaia, Billecart-Salmon, Deutz, Vietti, Jermann, Le Mortelle, Marjan Simčič, kao i nova, iznimno tražena imena poput Benanti, Marco De Bartoli, Poggio di Sotto , Mastroberardino, Benjamin Leroux, Francois Mikulski, Isole e Olena.

Posebnu pažnju izaziva i dolazak novih, iznimno cijenjenih proizvođača poput Benanti, Marco De Bartoli, Poggio di Sotto i Mastroberardino, dok će događaj dodatno obilježiti osobni dolazak predstavnice legendarne burgundijske vinarije Leflaive, jedne od najcjenjenijih kuća bijelih vina na svijetu i Josea Luis Ripa, vlasnika renomirane španjolske vinarije Lopez Heredia.

Vrhunska vina i ekskluzivni masterclassovi

Osim velikog kušačkog dijela, VAPT 2026 donosi i zatvorene masterclassove, namijenjene onima koji žele dublje zaroniti u svijet velikih etiketa. Među najavljenima posebno se ističu masterclassovi posvećeni Montrachetu i kultnoj Solderi, gdje će sudionici imati rijetku priliku upoznati filozofiju, terroir i tajne proizvodnje nekih od najskupljih i najtraženijih vina na svijetu.

Događaj koji vinari biraju

Izniman interes vinara za sudjelovanje na VAPT-u rezultat je dugogodišnje suradnje, međusobnog povjerenja i profesionalnog odnosa koji Dino Kušen i Juraj Dusper godinama njeguju s vodećim svjetskim proizvođačima vina. Upravo ta osobna povezanost i reputacija čine VAPT događajem na koji vinari dolaze rado – često i osobno – te ga svrstavaju među najrelevantnija vinska okupljanja ovakvog tipa.

Otvoren za publiku, nezaboravan za struku

Iako je VAPT iznimno važan za restoratere, sommeliere i vinske profesionalce, događaj je otvoren i za širu javnost. Svi ljubitelji vrhunskih vina ulaznice mogu osigurati po cijeni od 70 eura u pretprodaji, dok će na dan održavanja događanja cijena iznositi 80 eura.

VAPT Vinotrade Acrobat Portfolio Tasting i ove godine potvrđuje svoju ulogu platforme koja povezuje svjetsku vinsku elitu, regionalnu struku i istinske vinske entuzijaste, stvarajući iskustvo koje nadilazi klasični tasting i postaje događaj o kojem se govori dugo nakon posljednje kušane čaše.

