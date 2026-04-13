Pizza Festival Zagreb prvi put spaja Après Run, RNB Confusion i Revision, a Tuđmanac od četvrtka pretvara u najživlju proljetnu adresu u gradu

Nakon što je početkom travnja predstavljen gastro lineup jubilarnog 5. Pizza Festivala Zagreb, sada doznajemo i adute koji ovom izdanju daju sasvim novu dimenziju. Od 16. do 26. travnja Trg dr. Franje Tuđmana postaje mjesto na kojem se susreću vrhunska pizza, omiljeni gradski party formati i niz interaktivnih sadržaja zbog kojih će se na festival svraćati od jutra do večeri.

Po prvi put na jednom mjestu Pizza Festival okuplja Après Run, RNB Confusion i Revision, tri iznimno popularna koncepta koji su svaki za sebe izgradili vjernu publiku, a sada zajedno stvaraju jedan od najprivlačnijih proljetnih programa u Zagrebu. Uz šest radionica, food kviz i ostale zabavne formate, ovogodišnje izdanje prerasta okvire klasičnog streetfood festivala i pretvara Tuđmanac u prirodno mjesto susreta za afterwork ekipu, vikend druženja, obiteljske doživljaje i večernje izlaske.

Festival se otvara u četvrtak 16. travnja u podne, a od 17:00 sati kreće i prva od tri Wine & Paint radionice uz Šoškić vina, s novim motivima koje je Art Bodega Studio osmislio specijalno za ovo izdanje. S prve ćete kući ponijeti sliku Aperola, u nedjelju 19. travnja slikaju se Srdele, a u srijedu 22. travnja La donna.

Petak 17. travnja rezerviran je za RNB Confusion, program koji više od 20 godina puni klubove diljem Hrvatske, a na Tuđmanac stiže u posebnom open air izdanju. Od 17 do 22:30 sati atmosferu grade DJ Turk i DJ Sheko uz miks R&B klasika, hip hopa i novih hitova, a isti dan posebnu pažnju privlači i gostovanje Dejana Paruna iz novosadske Tramontane, jednog od 100 najboljih pizzaiola na svijetu, na kućici OMERTÀ.

Subota 18. travnja donosi besplatnu METRO Hrvatska radionicu izrade pizze za djecu pod vodstvom Marija Strbada iz pizzerije Toccare. Mališani će proći cijeli proces, od miješenja tijesta do pečenja vlastite Margherite, Vesuvio ili miješane pizze, a broj mjesta je ograničen pa se prijave zaprimaju putem linka na Instagram profilu Pizza Festivala.

Nedjelja 19. travnja rezervirana je za premijerno festivalsko izdanje Après Runa. Program počinje u 10:00 sati pilates treningom koji vode Kristina Kratofil i Lucija Jurić iz Doma Reformer Cluba, otvorenim za sve zainteresirane bez ograničenja broja sudionika. Potrebno je ponijeti samo pilates mat, a prijave idu putem DM-a na Instagram profilu @apresrunzagreb. Za ljubitelje cardio programa, u 10:30 sati kreće easy run od 3 km u suradnji s Ivanom Knapić i Run Clubbing Zagreb, rutom kroz park dr. Franje Tuđmana, namijenjen svim razinama trkača, a prijave su dostupne ovdje. Oba su treninga gratis. Après dio počinje u 11:00 i traje do 15:00 sati, za atmosferu je zadužena Luna the DJ, a ekipa iz Après Runa poručuje: "Nikome nećemo brojati kilometre, sekunde u planku, ili čaše koktela, ovdje se broji samo dobar provod."

I u tjednu koji slijedi nastavljaju se sadržaji koji Pizza Festivalu daju dodatnu lifestyle dimenziju i otvaraju ga publici koja traži iskustvo, a ne samo konzumaciju. U utorak 21. travnja od 16:00 sati Monami Ceramic donosi radionicu oslikavanja keramike za sve koji žele kući odnijeti vlastitu ručno oslikanu šalicu ili tanjur. Srijedu 22. travnja od 17:00 do 20:00 sati zauzima KitchenAid Hrvatska radionica napoletanske pizze pod vodstvom Vedrana Boškovića, autora bloga Seasoned with Love. U grupi od samo osam polaznika učit će se o brašnima, fermentaciji i pečenju, uz pića i pizze, a kući se odnosi vlastito tijesto za fermentaciju i pečenje sljedećeg dana. Sve namirnice i opremu osigurava KitchenAid Hrvatska, a potrebno je donijeti jedino posudu minimalne zapremnine 2 l. Prijave i detalji ovdje.

Četvrtak 23. travnja donosi ZIKAMOO kviz by METRO Hrvatska, spoj foodie znanja, glazbe i opuštene festivalske atmosfere, a METRO Hrvatska kroz cijeli festival stoji i iza zabavne zone sa stolnim nogometom i stolnim tenisom. Drugi festivalski petak, 24. travnja, pripada Revision partyju uz back to back nastup DJ Faraoha i DJ-a Samo Marca te live violinu Eme Kalšan, u open mashup formatu stranih i domaćih hitova 2000-ih i 2010-ih, new gen trapa i talijanskih hitova.

Tijekom svih 11 dana festivala DJ program traje od 19 do 23 sata, uz vikend proširenja i posebne termine za Après Run, RNB Confusion i Revision. Za svakodnevnu glazbenu kulisu zaduženi su Ozren Kanceljak, Stanko Bondža, Matija Sindičić i Andro Babić s Glazbenom kuhinjom, zatim Marin Bukljaš, Robert Mareković, DJ Škrinja, Ivan Hendija i DJ Nina koja zatvara festival u nedjelju 26. travnja.

I uz ovako ambiciozan program, gastro sadržaj ostaje snažna okosnica cijelog festivala. Na Tuđmancu vas čeka 12 kućica: Butler, Come to Mama, Striky Pizza, OMERTÀ Pizza Contemporanea by Enes Hrnjić, Pizza z placa by Mario Mihelj, Pizza Social Club, Pizza Re, Pizza Fritta, Pastamisee, Gdje je Jura, Ginglebells i Centralni bar. U ponudi će biti čak 47 različitih pizza, te prvi put na Pizza Festivalu i legendarno talijansko pivo Birra Moretti, kao i JuiceFast kombucha i detox sokovi.

Svi sudionici posebnu pažnju pridaju kvalitetnim tijestima i pomno biranim namirnicama, od hrvatskog Farina Speciale brašna do talijanskih i domaćih premium proizvoda. Tijesto pizzerije Pizza Re fermentira minimalno 48 sati uz 80 posto bige, tehnike koja rezultira iznimno laganim, prozračnim i aromatičnim tijestom, a njihov originalni P.R.I.M.A. koncept obuhvaća probavljivost, razvoj okusa, integritet sastojaka, strukturu tijesta i autentičnost.

Jedini chef među pizzaiolima, član žirija MasterChefa, Mario Mihelj, na kućici Pizza z placa donosi spoj tradicije i suvremenog pristupa s kolekcijom nešto debljih pizza kockastog oblika, hrskavnih izvana i laganih iznutra, s 24 sata fermentacije u tijestu od domaćeg brašna. Svaka pizza, nalik onima kakve pamtimo iz kuhinja naših mama i baka, slavi jednu hrvatsku regiju, kroz naziv i pažljivo odabrane lokalne sastojke: zagorska Puca donosi kombinaciju sira, vrhnja, špeka i bučinih sjemenki, slavonska Snaša spaja kulenovu seku, slavonsku šunku, feferone i čvarke, mediteranska Šjora dolazi s dalmatinskim pršutom, blitivom, paškim sirom i bosiljkom, a profinjena istarska Šinjorina s tartufom, šparogama, istarskom buđolom i kozjim sirom. Za mališane tu je Bambina s kuhanom šunkom i dvije vrste sira.

Zvijezda slastičarske scene Juraj Klepić za ovo je izdanje priredio novitete, među kojima se izdvajaju Rum Baba i Tiramisu Truffle u klasičnoj i varijanti s pistacijom. "Ova verzija tiramisua sadrži pet trufflea od piškota, kakaa i mascarponea koje umačemo u klasičnu kremu s jajima i mascarponeom, za jači okus kave dodan je gel od kave i kakao. U pistacio verziji nema kave, ali je tu mljevena pistacija i pasta od pistacije", otkriva nam omiljeni pastry chef.

Za sve novosti, iznenađenja i prijave na radionice, kviz i Après Run pratite Pizza Festival Zagreb na Instagramu, Facebooku i TikToku jer ovaj program zaslužuje mjesto u kalendaru od prvog do zadnjeg dana.

Lokacija: Trg dr. Franje Tuđmana, Zagreb

Trajanje: 16. – 26. travnja 2026.

Radno vrijeme: pon – pet 12:00 – 00:00 / sub – ned 11:00 – 00:00

Ulaz: besplatan

