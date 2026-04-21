Galerija 3 3 3 3 Povodom Dana planeta Zemlje održat će se izložba fotografija Hrvatska kakva se rijetko viđa, autora Romea Ibriševića i Miljenka Marukića. Svečano otvorenje zakazano je za petak, 24. travnja u 19:30, u Centru za kulturu Korčula.

Romeo Ibrišević više od četiri desetljeća djeluje kao fotograf i fotoreporter, no mnogi ga poznaju i kao pokretača velike ekološke akcije “Očistimo Hrvatsku od auto-olupina powered by Renault”. Tijekom petnaest godina, uz pomoć volontera i svih koji prirodu ne doživljavaju kao odlagalište otpada, iz parkova prirode, šuma, potoka pa čak i podmorja uklonjeno je više od 16.000 olupina.

Posljednjih godina ovoj se inicijativi pridružuju i poznati likovni umjetnici koji svojim intervencijama na Romeovim fotografijama dodatno naglašavaju važnost očuvanja prirodnih ljepota.

Hrvatska kakva se rijetko viđa - 1 (Foto: Romeo Ibrišević i Miljenko Marukić)

Miljenko Marukić, iako najpoznatiji po podmorskoj fotografiji, već dvadesetak godina svojim objektivom bilježi rijetke ptice i životinje, u posebnim trenucima i savršenog sklada s prirodom.

"Izložba Hrvatska kakva se rijetko viđa prepuna je kontrasta: s jedne strane idilični prizori prirode koja zapanjuje ljepotom i načinima opstanka, a s druge ružne stvari kojima je ljudi uništavaju - propušteni kroz vizuru umjetničke imaginacije", objašnjava Romeo Ibrišević i poziva vas u Centar za kulturu Korčula ovog petka.

