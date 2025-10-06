Oktobeer Fest napokon počinje. U petak, 10. listopada, najveći festival zabave u Hrvatskoj otvara svoja vrata. Iako je službeno otvaranje u 18 sati, već iza 13 sati vrata će biti otvorena za sve posjetitelje koji žele prvi okusiti čari najbolje zabave u Lijepoj Našoj!

Veliki spektakl otvorit će dron show koji će biti pravi audio vizualni spektakl nad Zagrebom. Već prvog dana čekaju vas brojne glazbene poslastice, a sve to začinit će bogata gastro ponuda kao i velika ponuda piva koje će se na festivalu prodavati po jedinstvenoj cijeni od 5 eura, što je uveliko manja cijena u odnosu na ovakve festivale diljem Europe.

Inače Oktobeer Fest svaki dan će svoja vrata otvarati od 13 sati i ulaz će biti potpuno besplatan sve do 18 sati kada kreće večernja zabava i naplata ulaznice u iznosu od 20 eura. U tu cijenu uključen je bogat program u svim šatorima za koje vam ne trebaju dodatne propusnice. S jednom ulaznicom možete ući na sve koncerte tijekom te večeri, a uz ulaznicu dobijete i QR kod koji trebate čuvate jer možda osvojite i neki vrijedni poklon od kojih je najvrjedniji osobni automobil.

Djeci do 16 godina te osobama s invaliditetom ulaz je potpuno besplatan tijekom cijelog trajanja festivala.

OKTOBEER FEST priprema najveće rolalište koje je ikada viđeno na ovim prostorima. Na više od 600 kvadrata postavit će se idealan prostor za rolanje, a u tome možete uživati svaki dan od 13 do 24 sata. Ulaz na ovo golemo zdanje za rolanje stoji svega 3 eura, a za isto toliki iznos možete iznajmiti i role. Dakle za svega 6 eura možete rolati cijeli dan.

To naravno nije sve jer čeka vas i veliki LEGO šator – mjesto gdje zabava i znanje idu pod ruku. U velikom Bricktoberfest šatoru očekuje vas prava kockasta avantura koja će biti pravi raj za najmlađe ali i njihovu stariju pratnju koja će svoje najmlađe zasigurno odvesti i u najveći i najzabavniji lunapark ikada viđen na ovim prostorima.

Naravno sigurno vas još zanima tko će sve i koje dane nastupati! Niže vam donosimo detaljan raspored svih koncerata i party-ja koji vas čekaju od 10. do 19. listopada na Oktobeer Festu na Zagrebačkom Velesajmu.

Octobeer Fest - 8 (Foto: PROMO Ilustracija)

