Galerija 22 22 22 22 Pedale su pod nogama, u ušima klepet zupčanika i lavež iza taraba. Prolazimo cestama na kojima se djeca još uvijek igraju kao nekad, ambari pokazuju dugačke noge, a debeljuškasti voćnjaci mame da zastanemo i zagrizemo u domaće jabuke. Vijugamo šumama kraj ribičkih štapova koji strpljivo stoje na jezeru pa idemo dalje, nanizati još pokoju tablu sela i gradova. Slike su to koje se nižu kilometar za kilometrom dok upijamo bablje ljeto na dva kotača u Slavoniji, gdje smo stigli na poziv Turističke zajednice Brodsko-posavske i obećajemo sami sebi da ćemo se što prije vratiti u zelenilo koje topi brige puno bolje od normabela.

Da je Slavonija raj za bicikliste nije tajna – od staza na kojima se gradske ljepote listaju poput slikovnice pa do cesta okruženih zlatnim morem suncokreta na kojima ćete se rijetko kad mimoići s automobilima. Ali nemojte da vas zavara ravničarski kraj, ima ondje i itekako puno posla za kvadre, kao i brežuljaka na kojima se traži adrenalin.

Vikend na dva kotača u Brodsko–posavskoj županiji - 6 (Foto: TZBPZ)

Jedan od slavonskih kutaka u kojem je vrijednim ljudima itekako stalo pružiti biciklistima sve što je potrebno za rekreaciju i aktivni odmor, pronaći ćete podno planine Psunj i Diljskog gorja, u nizini pokraj rijeke Save. Posljednjih godina Brodsko–posavska županija daje sve od sebe da postane vodeća slavonska županija u području cikloturizma. Područje podijeljeno oko Nove Gradiške i Slavonskog Broda može se pohvaliti brojnim cestama s mirnim prometom koje vode do lokaliteta bogatih kulturnom baštinom, tradicijom i ljepotama koje čekaju da ih otkrijete. Na raspolaganju je tridesetak staza od kojih neke prolaze nizinskim dijelom uz Savu, ruralna područja i prisavske močvare i pašnjake, dok su druge pak smještene sjevernije, u brdsko-šumskom području. One će vas odvesti do prirodnih ljepota, ali i arheoloških lokaliteta, obnovljenih sela, vinskih podruma i turističkih obiteljskih gospodarstava – jer ne treba zaboraviti na tanjure i čaše koji su u Slavoniji uvijek puni.

Vikend na dva kotača u Brodsko–posavskoj županiji - 3 (Foto: TZBPZ)

Bicikli, konji i avioni

Mi smo svoju vikend-avanturu započeli upravo na obiteljskom ranču nedaleko od Slavonskog Broda koji je poznat kao mjesto na kojem se dobro jede – Ramarinu. Svoje ime duguje djeci vlasnika ranča, a Rea, Anja i Marin danas su glavni krivci za uspješnu slavonsku priču. Svatko od njih preuzeo je odgovornost za jedan dio tog mjesta na kojem možete uživati u specijalitetima koji spajaju tradiciju s modernim kulinarskim tehnikama, ili se pak prepustiti nekoj od brojnih aktivnosti, poput jahanja (trekking, terensko jahanje), tenisa, padela, pickleballa, minigolfa te ribolova. Boravak možete i produžiti jer Ramarin nudi i smještaj, a poznati su i kao mjesto za svadbe i team buildinge.

Prije nekoliko godina ranč smo razgledavali iz sportskog aviona koji možete unajmiti i uživali u jahanju, o čemu više možete pročitati ovdje , a ovog puta smo svratili po električne bicikle koje iznajmljuju posjetiteljima. Slavonija se naravno može istražiti i unplugged, ali uz malu pomoć struje smo bezbrižno mogli istražiti centar Slavonskog Broda i čuveni Korzo, krenuti do najveće hrvatske tvrđave, poznate kao Festung, odpedalirati do jezera Ljeskovih voda i kupališta Poloj pa sve do Petnje i restorana Stupnički dvori.

Ma tko broji, ali u dva dana nanizali smo nekih 60 kilometara bez muskulfibera uz malu pomoć struje i automobila koji su nam skratili put kako bismo mogli vidjeti sve što smo zamislili. Zahvaljujući Kreši, vlasniku platforme za razvoj cikloturizma Bikademy i Beri, biciklističkom vodiču imali smo dva ispunjena dana i doznali za skrivene slavonske bisere, ili bolje rečeno: dukate!

Riječna ljepotica

Pitate li ih, Brođani će vam reći i da je njima jedno od omiljenih kupališta upravo Poloj, sportsko-rekreativni centar, udaljen tek nekoliko kilometara istočno od grada. Pješčana plaža na zavoju rijeke Save, okružena šumom nosi titulu jedne od najljepših riječnih plaža u Europi. Sam put do Poloja je savršen za bicikliranje, a na putu ćete vidjeti sprave na otvorenom i ponekog vježbača, skate park, kao i posebnu atrakciju: Splavarsku ulicu koju čine splavi s kućicama koji se protežu na cijelom potezu od gradskog riječnog šetališta do Poloja.

Čim zatopli, Slavonski Brod seli na Poloj pa ćete ondje naći sve što treba za rekreaciju i uživanciju: od sportskih terena i dječjih igrališta do kafića i mjesta za roštiljanje.

Vikend na dva kotača u Brodsko–posavskoj županiji - 8 (Foto: Nova Studio)

Kakva Tvrđava!

A doći u Slavonski Brod i ne vidjeti Tvrđavu Brod (Festung) je poput dobre stare izreke o Rimu i papi. Mi smo do najznačajnije povijesne građevine u Brodsko-posavskoj županiji stigli na dva kotača, ali do Festunga se lako dolazi i pješice od glavnog gradskog trga. Veličina tvrđave je nevjerojatna – projektirana je za smještaj čak 5000 vojnika.

Doznali smo da je izgradnja započela u 18. stoljeću na poticaj princa Eugena Savojskog kao dio sustava tvrđava na sjeveroistoku Lijepe Naše. Ogromni opkopi, bastioni i sadržaji prostirali su se na površini od dva kvadratna kilometra čime je tvrđava uvelike nadmašivala grad Brod koji se rasprostirao istočno od tvrđave. Fascinantno! Danas je Festung dom gradske uprave, glazbene škole, klasične gimnazije, kao i prvog svjetskog Muzeja tambure gdje možete i naučiti kako se to tradicijsko glazbalo izrađivalo nekad i sad.

Vikend na dva kotača u Brodsko–posavskoj županiji - 1 (Foto: Nova Studio)

Fina hrana i goleme porcije

Ogladnite li nakon raznih aktivnosti koje nudi Slavonski Brod, energiju možete vratiti u Paposu, gdje rade od jutra i doručka (jaja sa slaninom ili kobasicama uz domaće lepinje) pa do večeri uz jela od mesa, tjestenine i pizze. Posebno se hvale njihove pljeskavice – bilo punjene, gurmanske ili čardaš, koje se dobro slažu s Brkom, zanatskim pivom. Porcije su ogromne tako da - dođite gladni.

Ljeskove vode

A utipkate li u navigaciju Ljeskove vode, ruralni putovi će vas odvesti do umjetnog jezera koje se smjestilo na nešto manje od 20 kilometara od Slavonskog Broda. Nijanse kristalno čiste zelene i plave omeđuju brda i gusta šuma, a u blizini je i najviši vrh Dilj-gore zvani Čardak. Slavonci se na Ljeskove vode dolaze kupati, loviti ribu, igrati badminton, družiti se ili upijati sunce na dekicama za piknik.

Vikend na dva kotača u Brodsko–posavskoj županiji - 4 (Foto: TZBPZ)

Planinsko oko

Među zelenim oazama savršeno odredište za bijeg od civilizacije je i umjetno jezero Petnja, predivno planinsko oko na južnoj strani Dilj-gore, manje od deset kilometara sjeverozapadno od Slavonskog Broda. Osim ljubitelja idiličnih staza, Petnja privlači i ribiče (bogat izbor riba učinio je Petnju jednom od glavnih odredišta za kontinentalni sportski ribolov), kao i veslače.

U blizini ćete pronaći i Pljuskaru, kanjon u šumi, kojeg je oblikovao istoimeni potok. Na potoku se nalaze tri slapa, a najzanimljivija atrakcija je mala špilja s fosilima iz razdoblja kada je kraj prekrivalo Panonsko more. U blizini špilje je i planinarski dom u kojem možete prespavati. To je lijepa zidana kuća podignuta zalaganjem brodskog planinara Davorina Molnara pa je Brođani jednostavno zovu Davorinovom kućom.

Vikend na dva kotača u Brodsko–posavskoj županiji - 10 (Foto: Nova Studio)

Okusi tradicije

Oko 15 kilometara idilične vožnje šumskim makadamima, ali i nešto vijugave ceste dijeli vas i od Stupničkih dvora gdje možete do mile volje uživati u domaćim specijalitetima i vraćati energiju za povratak.

Hotel, vinarija i restoran u jednom omiljeno je mjesto za druženja svih vrsta pa je prije dolaska uvijek dobro rezervirati stol. Na jelovniku je tradicija, a namirnice su većinom iz ekološkog uzgoja – neke od njih uzgajaju i sami.

Medaljoni od jelena, legirana juha od graševine, file smuđa na posteljici od povrća, tačkrle s pekmezom od šljiva neka su od jela kojima možete istražiti lokalnu kuhinju. Vina pak proizvode u vinariji odmah do restorana, a možete ih kušati u vinskom podrumu uz vođenu degustaciju te otkriti slasti graševine, chardonnaya i crnog pinota. Pripazite samo da ne pretjerate, osobito ako ste došli biciklom…