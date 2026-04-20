Prošlog vikenda brojni planinari, iz svih krajeva Hrvatske i regije, ali i udaljenijih zemalja, uživali su u ljepotama Samoborskog gorja. Predivni proljetni dani savršeno su zaokružili priču koja je samoborski kraj postavila na svjetsku Highlander kartu. Za one koji možda ne znaju, Highlander je globalna serija događanja koja sudionike vodi u neke od najljepših dijelova našeg planeta, a nastala je u Hrvatskoj.

Od premijernog Highlandera na Velebitu prošlo je deset godina. Tadašnji koncept živi i danas, ali se i godinama mijenja i prilagođava kako bi što više zaljubljenika u prirodu privukao na staze i kako bi sudionici bili što sigurniji, kako u planinama tako i u svoje mogućnosti. Upravo to je bila ideja organizatora kada su Samobor uvrstili u svoj kalendar . Naime, na pravom izdanju Velebita – Highlander je bio zamišljen kao petodnevna avantura na kojoj svi sudionici spavaju u svojim šatorima, kuhaju svoju hranu, brinu se za zalihe vode, a sve to cijelo vrijeme nose u svom ruksaku. U međuvremenu se koncept proširio na trodnevne i dvodnevne formate, kako bi i oni manje spremni ili oni koji nemaju dovoljno vremena dobili isto neprocjenjivo iskustvo, a logičan slijed je bio da Highlander postane i jednodnevni događaj, koji bi mnogima otkrio jesu li spremni na stepenicu više, jesu li spremni da postanu pravi Highlanderi.

Veliki interes i odlična akcija

Baš zato su se u Samoboru prošlog vikenda okupile na stotine avanturista, neki s dugogodišnjim iskustvom, a neki da možda po prvi put zaprljaju blatom svoje gojzerice. Zbog velikog interesa osim subote, Highlander Samobor je održan i u nedjelju. Predivan krajolik Samoborskog gorja savršeno je odigrao sve uloge koje je trebao. Prvo kao jedinstvena kulisa za avanturu, zatim kao dobra simulacija staze koja bi vas mogla dočekati na nekoj od etapa brojnih Highlandera koji se odvijaju po svijetu, te na kraju onu najvažniji - bila je mjesto na koje ste se barem na jedan dan povukli iz urbanih sredina i napunili baterije za cijeli tjedan!

Svi na Highlander!

Na respektabilnih 25 kilometara staze uz nekih 800 metara uspona i silazaka osim što su testirali svoje granice, učili se ponašanju i bon-tonu u planini i prirodi, novi i stari Highlanderi skupili su impozantnu količinu smeća koja se mogla naći na stazi i donijeli je na cilj. Oni koji su najviše prikupili dobili su i nagrade od organizatora, ali ja bi rekao da smo u tom “natjecanju” svi pobjednici, koji smo barem jedan komadić otpada pokupili i stavili na pravo mjesto.