Galerija 8 8 8 8 Zagrebački Tuđmanac ovih dana živi u ritmu pizze i glazbe, a završni vikend 5. Pizza Festivala donosi novi val uzbuđenja. Iza nas je tjedan izvrsne atmosfere, još boljih pizza i bogatog programa: od gostovanja jednog od TOP 100 pizzaiola svijeta, Dejana Paruna, na kućici Omertà, zabavnih Wine & Paint radionica, Monami radionice oslikavanja keramike, preko maestralnog RNB Confusiona, krcatog Après Run programa i partyja, do danima unaprijed popunjene Metro dječje pizza radionice i rasprodanog KitchenAid napoletana mastreclassa s Vedranom Boškovićem. Festival traje još samo nekoliko dana, točnije do nedjelje 26. travnja i donosi jednako bogate okuse, mirise, nezaboravne trenutke, zabavna iskustva i pokoje iznenađenje.

Na Trgu dr. Franje Tuđmana i u završnom vikendu vas dočekuje 12 kućica: Butler, Come to Mama, Striky Pizza, Omertà by Enes Hrnjić, Pizza z placa by Mario Mihelj, Pizza Social Club, Pizza Re, Pizza Fritta, Pastamisee, Gdje je Jura, Ginglebells i Centralni bar. Ovdje se peku skoro svi stilovi pizze: od napoletana i romana, preko pizze contemporanea stila i pizze fritte, do pinse i kvadratnih pizza koje podsjećaju one iz bakine pećnice. Uz njih savršeno pašu kreativni Ginglebells kokteli i spritzevi s bosiljkom, legendarna talijanska Birra Moretti, prosecco ili birana vina, a među bezalkoholnim napicima se kao hit izdvojila JuiceFast zdrava kombucha. Za deserte se brine nenadmašni Juraj Klepić, čiji su slatki noviteti već pronašli obožavatelje na festivalu, a ovih je dana u ponudu uvrstio i svoje slavne Mono kolače.

Meteorolozi do nedjelje najavljuju sunčane dane i vedre večeri, a organizatori Pizza festivala ih obogaćuju neodoljivim mirisima, okusima i zvucima Italije na trgu okruženom zelenilom gdje se, ne jednom, u proteklih tjedan dana moglo čuti iskreno: La vita è bella!

U četvrtak 23. travnja od 17 do 20 sati na rasporedu je ZikaMoo kviz by Metro koji savršeno spaja foodie znanje i glazbu u ležernom formatu idealnom za ekipe koje vole kvizove i dobru hranu. Sudjelovanje je besplatno, prijave su nužne, a nagrade izdašne. Od 19 do 23 sata DJ Škrinja donosi program Penso Positivo što je i više nego odlična pozivnica da se ostane dulje. U petak već od 18 pa sve do 23 sata Tuđmanac postaje pozornica za Revision party s back to back setovima DJ-a Faraoh i DJ-a Samo Marac uz live violinu Eme Kalan. Očekujte mashup format stranih i domaćih hitova, novih trap stvari i talijanskih pjesama. Izgaranje kalorija garantirano, baš kao i more novih selfiea jer bit će to večer u kojoj će se trenuci za pamćenje redati u nizu.

Petak od 15:00 do 18:00 sati na Pizza Re kućici donosi posebno gurmansko iskustvo koje se ne propušta: gostovanje chefa Ivana Temšića iz Noel Streeta. Što se dogodi kad se spoje talentirani kulinarski kreativac koji obožava eksperimentirati s tradicijom u modernim formatima i izvrsno 48 sati fermentirano tijesto iz radionice braće Cvetko? Rezultat je Pizza Pašticada by chef Temšić. Bazirana na bogatom demi-glaceu obogaćenom ricottom i tanko rezanim roast beefom, uz kontrast ukiseljene jabuke, aceto mayo umaka, džema od šljiva i crumblea od šljiva, ova pizza donosi slojevit i neočekivan gastronomski doživljaj. Riječ je o limitiranom izdanju koje će oduševiti istinske ljubitelje vrhunske gastronomije.

Subotu u večernjem terminu preuzima DJ Ivan Hendija koji donosi Slice, Slice, Baby program, a u nedjelju festival zatvara DJ Nina s poetičnim setom nazvanim O Sole Mio.

Stoga ako još niste, ne propustite stvoriti vlastiti “dolce vita” trenutak u ovoj Maloj Italiji koja samo još do nedjelje živi u srcu Zagreba.

Za sve novosti, iznenađenja, giveaways i prijave na kviz pratite Pizza Festival Zagreb na Instagramu, Facebooku i TikToku

Lokacija: Trg dr. Franje Tuđmana, Zagreb

Trajanje: 16. – 26. travnja 2026.

Radno vrijeme: pon – pet 12:00 – 00:00 / sub – ned 11:00 – 00:00

Ulaz: besplatan

