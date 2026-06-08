Galerija 11 11 11 11 Velike obljetnice traže dostojnu proslavu pa je Ekomuzej-Ecomuseo "Batana" za jubilarnu 20. Rovinjsku regatu tradicijskih barki s oglavnim i latinskim jedrom pripremio više od 20 doživljaja rovinjske maritimne baštine! S toplom zahvalnošću za godine druženja i zajedničkog čuvanja pomorske baštine sjevernog Jadrana, glavni dio programa posvećen je kao i uvijek tradicijskim barkama i njihovim posadama. U natjecateljskom dijelu s posebnim, slavljeničkim nabojem sudjelovat će barke iz Hrvatske, Italije i Slovenije, a u znak odanosti moru i tradiciji, ispred rovinjske stare jezgre jedrit će sve batane Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana".

Dva desetljeća uspomena oživjet će predavanje i izložba: “Sjećanja na 20 Rovinjskih regata”, a toj tradiciji u čast bit će premijerno predstavljena pjesma posvećena Rovinjskoj regati u izvedbi sastava Le Cronache. Barke će još jednom pridodati svoje posebnosti ljepoti Rovinja-Rovigno u noćnom defileu barki s koncertom koji će također biti posveta minulim desetljećima. I dok će se u tradicionalnom gastro programu “Viràda in pignàta!”, regatanti družiti i vrijedno pripremati jela iz svojih zavičaja za rovinjsku publiku, zadnjeg dana programa čeka ih opuštanje i plovidba na prekrasnom logeru "Nerezinac" do luke San Pelagio u kojoj će im rovinjski domaćini pripremiti marendu u znak zahvalnosti i prijateljstva.

Rovinjska regata - 7 (Foto: Ekomuzej Batana)

Popratni program 20. Rovinjske regate tradicijskih barki donosi niz doživljaja kako za sudionike tako i za publiku koja svakoj Rovinjskoj regati pruža živopisnu dinamičnost i dragocjenu podršku. Proslava 20 godina održavanja idealna je prilika za djecu i odrasle da upoznaju čak 20 otoka i otočića koji krase rovinjski akvatorij kroz interpretacijsku plovidbu na lošinjskom jedrenjaku “Nerezinac” uz stručno vodstvo Marina Budicina. Za ovo posebno iskustvo u dva termina potrebna je prijava na info@batana.org.

Na dan Regate, na svoje će uz velike, doći i mali moreplovci, jer raznovrstan dječji program “I peîci marinièri” donosi niz radionica, igara, tombolu, priče te bazen s brodićima po kojem će ploviti izrađeni brodići, ali i minijaturni venecijanski topo, poklon dugogodišnjeg regatanta Fabija Gherardija.

Vrata Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana" bit će otvorena sva tri dana od 10 do 23 h, ulaz će biti slobodan, a razlog za ulazak osim razgleda postava i izložbe sjećanja na 20 Rovinjskih regata, svakako će biti interaktivna igra za djecu "U otkrivanju batane" i edukativna karta rovinjskog akvatorija koju je izradio Diego Giuricin. Na Velikom molu posjetitelje čeka novi photo point "Rovinjska kartolina" koji je nastao u suradnji s rovinjskim osnovnim školama i učenicima koji su udahnuli boje jedrima različitih tipova tradicijskih barki dosadašnjih Rovinjskih regata. I male i velike posebno će oduševiti novitet - otvorenje nove Batanine slatke kućice koja će, uz postojeću Bataninu gastro kućicu, goste mamiti svojim šarmom starinskih slastica i pića. Mirisi doma postat će posebno intenzivni u još jednom izdanju programa “Udùri da cà∫a” u kojem će brojni izlagači prezentirati plodove i tradiciju istarske zemlje i mora.

Rovinjska regata - 4 (Foto: Ekomuzej Batana)

Ovo značajnu proslavu koja se zbiva u godini kad Ekomuzej-Ecomuseo "Batana" slavi i 10 godina od upisa u UNESCO-v registar te 5 godina Regate batana na vesla i rada Ustanove-Istituzione "Kuća o batani-Casa della batana", uveličat će još nekoliko posebnih događaja. Prvi dan Regate bit će predstavljen projekt TRANS MARIS Interreg Italy-Croatia i program mentorstva u području pomorske baštine Rovinja-Rovigno, Cesenatica i venecijanske lagune za mlade od 15 do 35 godina, a taj će projekt podržati i dječji program Regate. Posebna poslastica za ljubitelje tradicijskih brodova i barki bit će izložba Hrvatskog povijesnog muzeja “Jadransko i jonsko brodovlje u novom vijeku (1650. – 1850.)” autorice Zrinke Podhraški Čizmek koja prvi put nakon otvorenja u Pesaru i Zagrebu gostuje u nekom hrvatskom gradu. Izložba donosi čak 62 tipa povijesnih brodova koje je vizualno prikazao slikar i istraživač povijesnih brodova Luigi Divari.

Rovinjska regata - 10 (Foto: Ekomuzej Batana)

Posebno dirljiva bit će izložba i radionica ukrajinske umjetnice Tetiane Katsara "Nijedna tuga ne smije pobijediti ljepotu"- ogrlice inspirirane bataninim jedrima". Nakon prošlogodišnjeg prvog susreta s Rovinjem i njegovom baštinom, tradicionalnom ukrajinskom tehnikom Tetiana Katsara stvorila je zadivljujući nakit u bojama bataninih jedara utkavši u njega i glavnu emociju rada Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana" - zajedništvo, ljudskost i posvećenost očuvanju baštine.

A da se u smjeru očuvanja ide i dalje nakon završene 20. Rovinjske regate tradicijskih barki dokazat će i čin njezina zatvaranja kad će najmanja batana “Peîcia” ponovo krenuti k moru kojem pripada. Nakon što je dugo ukrašavala ulaz u Ekomuzej, bit će porinuta pred očima publike, ali i svog novog čuvara i novog člana Udruge-Associazione "Kuća o batani-Casa della batana".

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