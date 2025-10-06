Galerija 0 0 0 0 U Zelenoj knjižnici Aquatike – slatkovodnog akvarija Karlovac danas je predstavljen program ovogodišnjeg Festivala magle. Festival će se održati od 3. do 9. studenog 2025. godine u Karlovcu a okupio je čak 13 različitih subjekata javnog, privatnog i civilnog sektora.

Organizator Festivala je udruga Paviljon Katzler uz podršku Turističke zajednice grada Karlovca te partnerstvo brojnih dionika uključenih u turističku ponudu grada. Ove godine u festivalu sudjeluju Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac, Kino Edison, Muzeji grada Karlovca, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, Kafotka, Udruga vodiča Bastion, Skeptici u pubu, Žitna lađa, ali i restorani Kvaka i Tempo te Papas bar.

Program Festivala magle sadrži foto natječaj Uhvati maglu objektivom, tematske izložbe i predavanja, radionice slikanja, kreativni i edukativni sadržaj za djecu, turističke šetnje, gastro iznenađenja te prikazivanje filma na temu magle. Cjelokupan program dostupan je na internetskim stranicama organizatora i TZ grada Karlovca.

!Nakon uspjeha kampanje i originalne ideje suvenira "Karlovačka magla", igrajući se dalje s idejom magle i pokušajem da popunimo kasnu jesensku sezonu u gradu, nastao je Festival magle. U prvom redu je zamišljen kao fotografski natječaj s temom karlovačke magle, ali je dodatnim sadržajima brojnih dionika stvoren jednotjedni festival otvoren za sve koji žele upoznati Karlovac na magloviti način“, izjavila je Morana Rožman, organizatorica festivala.

Ravnateljica Aquatike – slatkovodnog akvarija Karlovac Margarita Maruškić Kulaš naglasila je kako je Festival magle jedan od najodrživijih festivala koji koristi prirodnu pojavu i koji nas je okupio u doba godine kad se manje boravi u prirodi i kada nema puno festivalskih sadržaja. "Sam natječaj ali i izložba fotografija izaziva pažnju i posjetitelja izvan grada Karlovca a nastale fotografije lijepa su promocija našeg grada tijekom cijele godine.2

"Najveća vrijednost ovog festivala su njegova autentičnost i originalnost jer Karlovac je grad sa 78 maglovitih dana godišnje te umreženost čak 13 subjekata koji djeluju u turizmu grada i koji zajednički kreiraju zanimljiv tematski sadržaj", izjavila je Marina Burić, direktorica TZ grada Karlovca.

Akcija čišćenja i besplatan ručak: HPD Kapela poziva ljubitelje prirode u Park prirode Žumberak +10