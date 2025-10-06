Galerija 10 10 10 10 "Planinarsko društvo Kapela poziva sve zainteresirane planinare i neplaninare, sve zaljubljenike u prirodu i društvo, da nam se pridruže u velikoj akciji na Žumberku, koja će se održati 18. listopada 2025. godine, pod vodstvom djelatnika Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje“, najavljuje HPD Kapela i dodaje:

"Riječ je o akciji obnove i opremanja edukativnih staza Izvori života u selu Dane i Staza kneževa u selu Budinjak. Za sudionike akcije osigurali smo besplatan prijevoz autobusom, besplatan ručak, kao i radne rukavice – sve što je potrebno za uspješno izvođenje akcije, a troškove će pokriti naše planinarsko društvo “.

Okupljanje je do osam sati na istočnom parkiralištu Velesajma, a nakon sat i pol vremena vožnje stiže se na cilj , gdje će svi će dobiti radne rukavice i alat za uređivanje edukativnih staza. Završetak rada planiran je do 13 sati, a zatim slijedi ručak uz grah i po izboru kobasice. Nakon ručka slijedi druženje do 15 sati, kada je polazak prema Zagrebu.

Edukativne staze

Staza Izvori života je poučna staza koja upoznaje posjetitelje s načinima korištenja vode naših predaka, zašto su danas lokve i izvori zapušteni te koja je njihova važnost za očuvanje biološke raznolikosti.

"Oko tih nekoliko izvora pitke vode i par lokvi nekad su se ljudi okupljali ne samo kako bi namirili svoje i potrebe stoke za vodom ili kako bi ih iskoristili za pranje, nego su one bile važno društveno čvorište i mjesto života društvene zajednice“, otkriva HPD Kapela i dodaje:

"Staza kneževa vodi kroz nešto više od četiri kilometra prirode i nudi uvid u bogatu budinjačku prošlost, u krajobrazu što su ga ljudi tisućljećima stvarali i održavali živeći u suglasju s prirodom. Kružna staza označena je drvenim stupovima na kojima se nalaze pločice s obavijestima o smjeru kretanja i točkama na stazi. Deset punktova nudi deset različitih i jedinstvenih priča: od očuvane prirode i geoloških fenomena kao što su lokve, ponikve, travnjaci i jame koja nosi ime Židovska kuća do arheoloških nalaza iz starijeg željeznog i rimskoga doba. Najatraktivniji su stari grobni humci-tumuli, njih 140 koji su smješteni podno naselja i bedema iz starijeg željeznog doba. U njima su pronađeni razni onodobni predmeti, od oružja i nakita do svakodnevnih uporabnih predmeta, a posebno mjesto zauzima brončana kaciga pronađena u kneževskom tumulu koja je i dobila naziv tip Budinjak.

Kontakt

Svi koji žele sudjelovati u akciji mogu se javiti Ljubomiru Kraljeviću na mail ljubomir.kraljevic@gmail.com ili na broj 091 516 0388.

