Galerija 0 0 0 U trenutku kada hotelijerstvo istovremeno osjeća pritisak na marže, suočava se s promjenama u ponašanju gostiju i mora donositi odluke brže nego ikad, BEST STAY 2026 nastavlja graditi svoju ulogu događanja koje ide dalje od klasičnih konferencija. Ovdje se ne dolazi samo slušati, dolazi se raditi, razgovarati otvoreno i tražiti rješenja koja se mogu primijeniti odmah.

Konferencija će se održati 12. i 13. veljače u hotelu Sheraton Zagreb te će okupiti 300 hotelijera i turističkih profesionalaca iz Europe. Sve je više onih koji dolaze u timovima - marketing, prodaja i revenue management zajedno jer se upravo na toj razini danas donose odluke koje izravno utječu na profitabilnost i dugoročnu održivost.

Program se odvija paralelno na dva stagea. Strategy & Profit Stage namijenjen je vlasnicima i iskusnim liderima koji se bave profitom, otpornošću i razvojem hotelskih proizvoda, dok je Future Talents Stage posvećen novim generacijama stručnjaka i temama koje već sada oblikuju budućnost industrije.

Središnji dio programa čine Bubbly Discussions - osam vođenih rasprava u manjim grupama koje otvaraju teme s kojima se hotelijeri svakodnevno susreću u praksi: od upravljanja cijenama i autentičnog brendiranja destinacija, preko primjene umjetne inteligencije u operacijama, do F&B-a kao profitnog centra i budućih trendova putovanja. Riječ je o formatu koji stvara siguran i profesionalan prostor za razmjenu iskustava, pitanja i stavova koje je na klasičnim panelima često teško izgovoriti.

Jedna od ključnih tema BEST STAY-a 2026 je suradnja marketinga, prodaje i revenue managementa. Ne kao teorijski ideal, već kao nužnost u industriji u kojoj su očekivanja sve veća, resursi ograničeni, a pritisak konstantan. Otvara se i pitanje granica ljudskih kapaciteta te potrebe za prilagodbom procesa i redefiniranjem hotelskih proizvoda.

Među glavnim keynote predavanjima je Tomas Bäcklund, Chief Marketing Officer iz Elite Hotels of Sweden, koji donosi iskustvo upravljanja profitabilnošću i brendiranjem kroz višegodišnje krizno razdoblje, kao uvod u dublje, radne formate koji slijede kroz program.

Drugi dan konferencije započinje predavanjem Igora Šehića, Business Preformance Coacha, koji kroz primjere iz elitnog sporta govori o liderstvu, fokusu i mentalnoj otpornosti u okruženju visokog pritiska. Program se nastavlja temom longevityja kao hotelskog proizvoda, s naglaskom na zdravlje, dugotrajniji boravak gostiju i nove modele ponude. Drugi dan završava Studentskim izazovom, u kojem pet finalista predstavlja pilot-projekte implementacije autonomnih vozila u hotelima, gradovima i destinacijama.

Važan dio BEST STAY programa čine i radionice i masterclassovi, osmišljeni kao hands-on formati, od hotelskog franšizinga u AI okruženju, neverbalnog liderstva i upravljanja budžetima, do prodajnih strategija i modernog restoranskog poslovanja. Fokus je na radu, razmjeni iskustava i alatima koji imaju stvarnu primjenu.

BEST STAY ostaje prepoznatljiv i po strukturiranom networkingu, s uravnoteženim omjerom hotelijera i partnera te formatima koji potiču kvalitetne, dugoročne poslovne odnose.

„Best Stay nije mjesto na koje se dolazi po inspiraciju, već po jasnoću i smjer“, ističe direktorica Martina Lucić Čanak. „Cilj nam je da sudionici odu s konkretnim zaključcima koje mogu primijeniti odmah.“

U industriji koja zahtijeva stalnu prilagodbu i suradnju, BEST STAY 2026 potvrđuje svoju ulogu radnog susreta za hotelijere koji žele donositi informirane, promišljene i održive poslovne odluke.

Ne padajte na trikove: Kako čitati deklaracije - i što jesti za dobro zdravlje i dug život +3