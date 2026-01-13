Galerija 3 3 3 3

Početkom siječnja već se tradicionalno ispisuju planeri, pune teretane i trgovine zdravom hranom, ali nove odluke nije jednostavno pretvoriti u navike. Prosječno trajanje pridržavanja ciljeva iznosi oko tri do četiri mjeseca. Samo manji dio ljudi – otprilike 10 do 20 posto – uspije ih održati tijekom cijele godine ili dulje. Bilo da ste odlučili zdravije jesti ili više vježbati, stručnjaci se slažu u tome da brzina nije vrlina kad je riječ o gubitku kilograma ili prelasku na novu prehranu. Kako motivacija ne bi izblijedjela kako je i došla, postoji nekoliko trikova koji mogu pomoći u prelasku na "zdraviju stranu". A jedan od načina da čvršće zagrizemo nove ciljeve jest da se uistinu zainteresiramo za ono što odlučimo. To podrazumijeva znatiželju, strast i učenje, ali i nježnost prema sebi kako ne bismo odustali na prvu pogrešku ili nedosljednost. Stoga je umjesto brzog gubitka kilograma uvijek bolje rješenje održiva, svjesna prehrana iz ljubavi prema vlastitom zdravlju. No otkuda uopće krenuti? Kako birati namirnice i implementirati ih u vlastiti ritam?

Mark Hyman, liječnik obiteljske medicine, osnivač i direktor centra The UltraWellness Center te autor brojnih bestselera o zdravoj prehrani i mršavljenju, smatra da je ključ dugovječnosti u "pravoj" hrani koja nije procesuirana, puna nezdravih masti i šećera. U novoj knjizi "Hrana – Što bismo trebali kuhati", u izdanju Školske knjige, Mark Hyman nudi više od 100 slasnih recepata u kojima se koriste zdrave masti, svježe povrće, orašasti plodovi i mahunarke te organski uzgojene namirnice.

Dr. Mark Hyman zavolio je kuhanje još kao mladić, u vrijeme kada su se prerađena hrana i zamrznuta, brza jela počela pojavljivati na svakom koraku. No njegova je obitelj uglavnom nastojala jesti svježu, izvornu, neprerađenu hranu.

“Hrana – Što bismo trebali kuhati“, Mark Hyman (Foto: Školska knjiga)

"Kuhanje sam oduvijek povezivao s pripadnošću zajednici. Moja prva sjećanja povezana s hranom tiču se kuhanja pileće juhe petkom navečer te prženja latkesa (palačinki od krumpira) za Hanuku. Majka me naučila osnovama kuhanja – kako gnječiti češnjak, oguliti luk, kada početi pripremati obrok ako želimo da sve ispadne savršeno i bude gotovo u isto vrijeme", navodi autor i dodaje:

"U današnje je vrijeme prehrambena industrija preotela naše kuhinje, što se nije dogodilo slučajno. Kuhanje je pretvorila u posao, teret i dosadu. Ne nasjedajte na poruku: 'Danas zaslužuješ odmor.' Riječ je o prijevari koja bi nas trebala navesti da kupujemo unaprijed pripremljenu, prerađenu hranu", ističe dr. Hyman i poručuje da kuhanje jednostavne, neprerađene hrane zapravo i nije toliko naporno – često traje manje od jedan sat na dan. Uz nešto planiranja i poneki korisni savjet možete naučiti kod kuće pripremati jednostavne, hranjive peganske obroke koji su ukusni i priuštivi.

“Hrana – Što bismo trebali kuhati“, Mark Hyman - 4 (Foto: Školska knjiga)

Što je peganska prehrana?

Sadržaj knjige usklađen je sa smjernicama peganske prehrane. Riječ je o mješavini paleo i veganske prehrane, bogatoj neprerađenom hranom biljnog podrijetla s niskim glikemijskim indeksom, koja obiluje dobrim mastima, vlaknima i ostalim korisnim sastojcima. Peganska prehrana je inkluzivni, održivi režim prehrane bogat hranjivim tvarima. Osim isprobanih recepata, Mark Hyman navodi i brojne savjete te zanimljivosti kako prepoznati pravu hranu. Jedan od načina je detaljno čitanje deklaracija na proizvodima.

Kako čitati deklaracije?

"Tražite proizvode s manje od pet sastojaka, od kojih su vam svi poznati i provjereni. Čuvajte se mnogih pseudonima glutena, kao što su žito, ječam, raž, pir, bulgur, kus-kus i slad. Isto vrijedi i za šećer, koji se također naziva kukuruzni sirup, sokom od trske, glukoza, maltodekstrin, koncentrat voćnog soka i brojnim drugim imenima (Ima ih više od 60!). Općenito, tvari čija imena završavaju na '-oza' obično su šećeri. Prosječna boca kečapa sadržava do 33 žličice šećera", ističe autor i dodaje kako moramo biti oprezni s konzervansima, aditivima, umjetnim okusima, bojama i pojačivačima okusa, kao što je MSG (mononatrijev glutamat).

U svim se receptima navedenima u knjizi nalaze sastojci koji ne sadrže gluten i nezdrave masti te imaju nizak glikemijski indeks. Većina njih, uz nekoliko iznimaka, ne sadrži žitarice i laktozu. Mnogi su i veganski. Svaki je recept vrlo jasno kategoriziran, s napomenom o tome sadrži li žitarice, laktozu i veganske sastojke. U nastavku donosimo recept za juhu od kostiju za jačanje imuniteta, a knjigu možete pronaći u knjižarama i na webshopu Školske knjige.

Juha za dugovječnost

Juha od kostiju izrazito je ljekovito jelo koje nalazimo u mnogim kulturama. Tijekom dugog kuhanja kostiju s octom i začinima izdvajaju se bjelančevine, kolagen i minerali, koji blagotvorno djeluju na kožu, zglobove, crijeva, detoksikaciju i mnoge druge sustave i procese u organizmu. Ovaj temeljac upotrijebite za juhe i variva, pijte ga za vrijeme obroka ili jednostavno pijuckajte tijekom dana kako biste dobili još hranjivih tvari.

Juha od kostiju za jačanje imuniteta - sastojci: 1,8 kg nasječenih šupljih kostiju goveda hranjenih travom

1 kg goveđih kostiju od rebara, repa ili koljenice

1 velika mrkva neoguljena, krupno narezana

1 poriluk krupno narezani

2 glavice neoljuštenog luka, narezane na četvrtine

1 pastrnjak, oguljen i krupno narezan

1 korijen celera, narezan na četvrtine

1 glavica češnjaka, prerezana poprečno

3,5 l filtrirane vode, plus po želji

100 ml jabučnog octa

2 stabljike celera, narezane

2 glavice komorača, narezane na četvrtine

2 zvjezdasta anisa

2 lovorova lista

1 žlica soli

2 žlice papra u zrnu Juha od kostiju za jačanje imuniteta - priprema: Zagrijte pećnicu na 230 °C. U velikoj posudi za pečenje pomiješajte goveđe kosti, mrkvu, poriluk, luk, pastrnjak, korijen celera i češnjak i pecite 20 minuta. Protresite sastojke pa nastavite peći još 20 minuta, dok se ne karameliziraju. U velikom loncu za sporo kuhanje (ili u velikom loncu na štednjaku) pomiješajte vodu, ocat, celer, komorač, zvjezdasti anis, lovor, sol i papar u zrnu. Stavite pečene kosti i povrće u lonac zajedno sa svim sokovima. Poklopite i kuhajte na niskoj temperaturi najmanje 8 sati, ili do 24 sata. Povremeno skidajte i bacajte pjenicu i kore koje se podignu na površinu dok se juha kuha. (Uvijek budite oprezni ako štednjak ostavljate dulje uključen.) Što dulje kuhate, više kolagena i proteina ćete izvući iz kostiju. Kada je juha skuhana, ohladite je do sobne temperature, a zatim procijedite kroz vrlo sitnu cjediljku. Stavite je u hladnjak preko noći. Juha bi trebala biti želatinozna kada se ohladi. Uklonite mast s površine. Kad poželite, zagrijte dio juhe. Ostatke možete čuvati 3 – 4 dana u hladnjaku, ili nekoliko mjeseci u zamrzivaču. Juha se može zamrznuti u posudama za led kako biste imali kocke koje možete dodati juhama i umacima.

