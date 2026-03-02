Punjeni luk, savršeno karameliziran i zasitan, oduševit će vaše nepce sočnim okusima svinjetine, riže i aromatičnih začina. Peče se u bogatom umaku i idealan je za “običan” obiteljski ručak, ali i svečaniju večeru.

Nadjev možete pripremiti večer prije i čuvati ga u hladnjaku, a prije punjenja ostavite ga na sobnoj temperaturi oko 30 minuta. U ovom se receptu koristi svinjetina, ali jednako će dobro ispasti i s junetinom, janjetinom, piletinom, puretinom ili kombinacijom više vrsta mesa.

Punjeni luk - sastojci: 500 g mljevene svinjetine (može i junetina, janjetina, piletina, puretina ili kombinacija)

1 šalica riže, isprane

1 žlica koncentrata rajčice

1 rajčica, sitno nasjeckana

5 češnjeva češnjaka, sitno nasjeckanih

1 čajna žličica soli

1 čajna žličica mljevene paprike

1 čajna žličica suhog origana

¼ čajne žličice papra

¼ šalice nasjeckanog peršina

6 velikih žutih glavica luka Za umak 1 žlica maslaca

2 žlice koncentrata rajčice

240 ml temeljca (goveđeg, pilećeg ili povrtnog) Punjeni luk - priprema: U velikoj zdjeli pomiješajte mljeveno meso, ispranu rižu, začine, koncentrat rajčice, češnjak, svježu rajčicu i peršin. Dobro izmiješajte i ostavite sa strane. Svakoj glavici luka odrežite gornji i donji dio. Položite svaku ravnom stranom prema dolje i zarežite po sredini (od vrha prema dolje), ali pazite da ne prerežete do kraja. Ponovite postupak sa svim glavicama luka. Stavite ih u veliki lonac s vodom i kuhajte 15 minuta od trenutka kada voda zakipi. Slojevi luka trebali bi se početi odvajati. Pazite da ih ne prekuhate kako se ne bi raspali. Ocijedite vodu i ostavite luk da se ohladi. Po potrebi ga isperite hladnom vodom kako biste ubrzali hlađenje. Odvojite slojeve luka. Na svaki sloj stavite otprilike jednu žlicu nadjeva i zarolajte. Ponavljajte dok ne potrošite sav nadjev. Posložite punjene lukove čvrsto jedan uz drugi u okruglu vatrostalnu posudu, spojem prema dolje. Pripremite umak tako da u lončiću otopite ghee maslac pa dodate koncentrat rajčice i temeljac. Kušajte i po potrebi dodajte prstohvat soli. Topli umak prelijte preko punjenog luka. Pokrijte papirom za pečenje, a zatim aluminijskom folijom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 220 stupnjeva 45 minuta pokriveno, zatim još 15 minuta otkriveno.

