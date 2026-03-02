Punjeni luk, savršeno karameliziran i zasitan, oduševit će vaše nepce sočnim okusima svinjetine, riže i aromatičnih začina. Peče se u bogatom umaku i idealan je za “običan” obiteljski ručak, ali i svečaniju večeru.
Nadjev možete pripremiti večer prije i čuvati ga u hladnjaku, a prije punjenja ostavite ga na sobnoj temperaturi oko 30 minuta. U ovom se receptu koristi svinjetina, ali jednako će dobro ispasti i s junetinom, janjetinom, piletinom, puretinom ili kombinacijom više vrsta mesa.
Punjeni luk - sastojci:
- 500 g mljevene svinjetine (može i junetina, janjetina, piletina, puretina ili kombinacija)
- 1 šalica riže, isprane
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 1 rajčica, sitno nasjeckana
- 5 češnjeva češnjaka, sitno nasjeckanih
- 1 čajna žličica soli
- 1 čajna žličica mljevene paprike
- 1 čajna žličica suhog origana
- ¼ čajne žličice papra
- ¼ šalice nasjeckanog peršina
- 6 velikih žutih glavica luka
Za umak
- 1 žlica maslaca
- 2 žlice koncentrata rajčice
- 240 ml temeljca (goveđeg, pilećeg ili povrtnog)
Punjeni luk - priprema:
- U velikoj zdjeli pomiješajte mljeveno meso, ispranu rižu, začine, koncentrat rajčice, češnjak, svježu rajčicu i peršin. Dobro izmiješajte i ostavite sa strane.
- Svakoj glavici luka odrežite gornji i donji dio. Položite svaku ravnom stranom prema dolje i zarežite po sredini (od vrha prema dolje), ali pazite da ne prerežete do kraja.
- Ponovite postupak sa svim glavicama luka. Stavite ih u veliki lonac s vodom i kuhajte 15 minuta od trenutka kada voda zakipi.
- Slojevi luka trebali bi se početi odvajati. Pazite da ih ne prekuhate kako se ne bi raspali.
- Ocijedite vodu i ostavite luk da se ohladi. Po potrebi ga isperite hladnom vodom kako biste ubrzali hlađenje.
- Odvojite slojeve luka. Na svaki sloj stavite otprilike jednu žlicu nadjeva i zarolajte. Ponavljajte dok ne potrošite sav nadjev.
- Posložite punjene lukove čvrsto jedan uz drugi u okruglu vatrostalnu posudu, spojem prema dolje.
- Pripremite umak tako da u lončiću otopite ghee maslac pa dodate koncentrat rajčice i temeljac. Kušajte i po potrebi dodajte prstohvat soli.
- Topli umak prelijte preko punjenog luka. Pokrijte papirom za pečenje, a zatim aluminijskom folijom.
- Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 220 stupnjeva 45 minuta pokriveno, zatim još 15 minuta otkriveno.
