Galerija 1 1 1 1 Zamislite mjesto u kojem kuće nemaju vrata, trgovine su uvijek otključane, a stanovnici ne brinu hoće li im netko provaliti u domove i opljačkati ih. Takav grad doista postoji i nalazi se u indijskoj saveznoj državi Maharashtra. Stanovnici Shani Shingnapura toliko snažno vjeruju u boga Shanija, kojeg smatraju zaštitnikom sela, da uopće ne brinu o lopovima i provalnicima. Shani Shingnapur privlači na tisuće vjernika koji ondje dolaze zahvaljujući legendi prema kojoj je velika crna kamena ploča isplivala na obalu seoske rijeke Panasnala. Kada su mještani štapom dotaknuli veliki kameni blok, iz njega je, prema priči, počela teći krv.

Kip zaštitnika

Te iste noći bog Shani se ukazao u snu seoskom poglavaru i rekao mu kako kamena ploča predstavlja njega te da je treba postaviti u selu, poput kipa. Postavio mu je i uvjet da ga nitko nikada ne smije natkriti kako bog ne bi ostao bez svojih moći. Potom je blagoslovio poglavara i obećao zaštititi selo od svake opasnosti. Nakon što su mještani postavili golemi kamen u središtu mjesta, odlučili su skinuti sva vrata i brave. Uz božansku zaštitu osjećali su se sigurnima od opasnosti. Neobična tradicija se nastavila generacijama. Mještani ponekad naslone drvene ploče na ulaz kako bi spriječili ulazak pasa lutalica, ali nemaju vrata u klasičnom smislu.

Shani Shingnapura - 4 (Foto: Shutterstock)

Policajci bez posla

Vrijednost ostavljaju nezaštićenima, čvrsto vjerujući da će ih njihov zaštitnik sačuvati od svake nesreće. Čak i javni toaleti na seoskom trgu imaju samo tanku zavjesu na ulazu radi privatnosti. Policijska postaja – otvorena tek prije deset godina nema posla jer nema niti prijava mještana, a u mjestu se otvorila i prva banka bez klasične brave na svijetu. Na ulazu stoje staklena vrata s jedva primjetnom elektromagnetskom bravom na daljinsko upravljanje, kako bi se ispoštovala uvjerenja mještana.

Kada odluče otputovati, stanovnici Shani Shingnapura ne traže od susjeda da im pripaze na kuću jer vjeruju da bi u slučaju krađe lopovi trenutno oslijepili i morali trpjeti godine nesreće. U mjestu se priča da se jedan čovjek ipak usudio postaviti drvena vrata na kuću, ali već je sutradan stradao. Zbog ove neobične povijesti Shani Shingnapur privlači vjernike iz cijele Indije. Najmanje 40 tisuća posjetitelja svakodnevno dolazi vidjeti nekada skromno svetište koje je preraslo u veliki hram.

Prijave krađe

“Iako je selo službeno stoljećima bez krađa, jedan je posjetitelj 2010. godine prijavio krađu gotovine i dragocjenosti u vrijednosti od 35 tisuća rupija iz svog vozila. Još jedna krađa zlatnog nakita vrijednog 70 tisuća rupija prijavljena je 2011. godine. No slučajevi su odbačeni jer su mještani tvrdili da su se dogodili izvan granica sela. Skeptici tvrde da je niska stopa kriminala zapravo posljedica udaljenosti i izoliranosti sela, a ne čudesnih moći božanstva”, otkriva BBC.

Kako god bilo, vremena se mijenjaju i neki mještani počinju dovoditi u pitanje stoljetni običaj, tražeći dopuštenje od lokalne samouprave za postavljanje vrata i brava kako bi osigurali sigurnost svojih obitelji. Ipak, većina stanovnika Shani Shingnapura nada se da će se tradicija nastaviti – i da će ih Shani štititi od svakog zla još stoljećima.

Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa u susjedstvu koja stvara rijeka koja teče u dva smjera +5