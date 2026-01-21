Galerija 1 1 1 1 Izbor 100 najboljih hrvatskih vina započeo je prijedlozima 25 hrvatskih sommeliera u šest kategorija: pjenušci, ružičasta vina, bijela, jantarna, crvena odnosno crna i desertna. Vina s najviše nominacija išla su na ocjenjivanje i 10 ocjenjivača, koji nisu znali koja vina ocjenjuju, odlučilo je o tri najbolja u svakoj kategoriji. U nekim je kategorijama više vina osvojilo dovoljno bodova za bodova za prvo, drugo i(li) treće mjesto pa će i priznanja biti više od tri. Sva ostala vina osvojila su četvrto mjesto i priznanje da su među 100 najboljih u Hrvatskoj. Proglašenje najboljih bit će na Festivalu 100 najboljih vina Hrvatske u subotu, 24. siječnja, u 16 sati, u Sheraton Zagreb Hotelu.

Tom prilikom podijelit ćemo i priznanja za Glas naroda. Riječ je o izboru publike koja najdraža vina bira na portalu vinskiklub.hr te na Facebooku. Dosad su odabrali favorite u četiri kategorije: Pavlomir 1288 najbolji je pjenušac, među ružičastim su vinima prvo mjesto podijelili Bastian Rose 2024. i Volarević Rosé La Chic 2024., najviše glasova među bijelima osvojio je Pošip Pod Korita 2024. vinarije Željko Pecotić Baran, a među jantarnima Škrlet Amfora 2021. vinarije Glavica. U tijeku je Glas naroda za crvena, odnosno crna vina, a na dan Festivala znat ćemo i koje je desertno vino dobilo najviše glasova.

Na Festival stižu vinarije iz svih krajeva Hrvatske: Od Iloka na krajnjem istoku do Međimurja na sjeveru, te od najzapadnije Savudrije do najjužnijih Konavala. Na Festivalu svaka vinarija može predstaviti i druga svoja vina pa će to biti jedinstvena prilika za uživanje u vinima iz svih naših vinogorja te za još jedno upoznavanje sortne i stilske raznolikosti.

I same su nominacije u 100 najboljih uvrstile vina od najznačajnijih hrvatskih sorata, pa i ponekog rariteta. Ima ih, naravno, od graševine, malvazije i plavca malog, koje su zajedno posađene na 50 posto hrvatskih vinograda. Puno je crljenaka, neki su pod sinonimima tribidrag i zinfandel, terana, te poprilično vina od slavnih svjetskih sorata cabernet sauvignona, merlota, pinota crnog, syraha, chardonnaya, rizlinga, sauvignona, pinota sivog, nebbiola...

Hrvatsku vinsku reprezentaciju predstavljat će i vina od pošipa, grka, vugave, malvasije dubrovačke, vranca, maraštine ili rukatca, škrleta te moslavca ili furminta odnosno pušipela, kako ga tko zove. Bit će i sansigota ili sušćana koji rade na Krku te svrdlovine, sorta koju revitaliziraju vinari zadarskog zaleđa. Festival 100 najboljih vina Hrvatske će trajati od 14 do 19 sati, a posjetitelji će se moći i okrijepiti gastrospecijelitetima, ponovno sa svih strana Lijepe naše. Više o vinima i festivalu doznajte ovdje.

