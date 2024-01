Prastare crkve i katedrale prozor su u prošlost tijekom koje su svjedočile ratovima, ali i nemilosrdnom zubu vremena. Neke od tih, veličanstvenih građevina i dalje čuvaju uspomene na blago rečeno, uzbudljivu prošlost, dok druge služe poput vremešnih povjesničara, podsjećajući na dramatične događaje. Pa krenimo…

Najljepša skela

Zagrebačka katedrala se gradi, nadograđuje, mijenja i popravlja još od 12. ili 13. stoljeća, a posljednji udarac u nizu zadali su joj potresi 22. ožujka i 29. prosinca 2020., zbog čega je do daljnjega zatvorena. Veliku su joj štetu nanijela i dva velika požara 1624. i 1645., a teško je oštećena i u potresu 1880. godine.

No krivac za stalnu potrebu za obnavljanjem katedrale je nekvalitetan kamen korišten u Bolléovu projektu, koji se iz financijskih razloga dovozio iz blizine, s Bizeka, pa je prva obnova dijela južnog zvonika započela je 1938. godine, a nastavljena je 1968. kada je obnavljan vrh sjevernog zvonika, a zatim i krov, što je trajalo do 1974. Zanimljivo je i da građevinska skela katedrale oblikuje vizuru grada već desetljećima - generacije mlađih nikada je i nisu vidjele bez metalnih ojačanja. Skela koja izgleda poput skulpture digla je i puno prašine, i to ne samo građevinske, a više o tome možete pročitati ovdje.

Ustanak iz pepela

Požar koji je 2019. progutao gotovo cijeli Notre-Dame šokirao je Francusku, ali i svijet. Očajno Parižani i zaprepašteni posjetitelji glavnog francuskog grada, tada su s nevjericom promatrali kako vatra guta tornjeve jedne od najpoznatijih crkava na svijetu. Osim što je Notre-Dame jedan od najstarijih primjera francuske gotike, u katedrali je čuvana jedna od najvažnijih relikvija katoličkog svijeta – Kristova Trnova kruna – koja je, srećom, spašena.

Kruna je izgubila trnje još u 18. stoljeću, a sada se sastoji tek od snopa trske vezane zlatnom žicom koja je naknadno postavljena u zaštitni kontejner od kristala i zlata. Posjetitelji su je mogli razgledati svakog prvog petka u mjesecu i svakog petka tijekom korizme. Katedrala je bila poprište brojnih važnih događanja u povijesti Francuske. U njoj se za cara okrunio Napoleon Bonaparte 2. prosinca 1804.godine, a tu je kršten i francuski kralj Henrik V. Više o Notre Dame, pročitajte ovdje.

Rotunda of Mosta, malteška crkva u kojoj se čuva bomba - 1 (Foto: Shutterstock)

Malteško čudo

Rotunda of Mosta je rimokatolička crkva na Malti, smještena u istoimenom gradu. Prolazite li barem u blizini, nećete ju moći promašiti zahvaljujući golemoj kupoli, koja je svojedobno bila treća po veličini u svijetu. Rotunda of Mosta najveća je i najpoznatija crkva na Malti. Unutrašnjost je prostrana i impresivna, no ono po čemu je jedinstvena je ni više, ni manje nego: bomba.

Kada su nacisti tijekom Drugog svjetskog rata bombardirali Maltu, bomba teška 500 kilograma pala je na crkvu baš u vrijeme mise. Probila je kupolu, pala unutra, udarila u zid i otkotrljala se po podu, ali nije eksplodirala. Originalna bomba je neutralizirana u moru, a izložbeni primjerak je potpuno bezopasan.

Demonstracija moći

Katedrala svetog Vasilija Blaženika u Moskvi arhitektonsko je čudo koje je svjetlo dana ugledalo sredinom 16. stoljeća, a izgraditi takvu bio je pravi pravcati podvig. Katedrala koja se zapravo sastoji od osam manjih crkava okupljenih oko jedne glavne, svojedobno je bila najviša građevina u Moskvi.

Zadaća katedrale bila je demonstracija moći, a prema legendi koja je živa i dan danas, ruski car Ivan Grozni dao je oslijepiti arhitekte kako više nikad ne bi mogli napraviti takvo remek-djelo. Građevina ima 10 tornjeva, a najveći od njih visok je 46 m. Tek sredinom prošlog stoljeća restauratori su pronašli tajnu crkvene konstrukcije, zakopanu u zidovima od opeke: drveni kalupi omogućili su graditeljima izvedbu tako veličanstvene građevine.

Katedrala svetog Vasilija u Moskvi (Foto: Shutterstock)

Crna crkva

Norveško selo Ornes najpoznatije je po staroj, drvenoj crkvi koja ondje ponosno stoji stoljećima. Nevjerojatno zanimljiva građevina objedinjuje tragove keltske umjetnosti, vikinške tradicije i romaničkog utjecaja, a njezinu je vrijednost prepoznao i UNESCO. Arheološka istraživanja pokazuju da su ispod današnje crkve sagrađene još tri, koje su nadograđivane jedna na drugu, kako su stanovnici dolazili i odlazili.

Crkva u Urnesu ne samo da je remek-djelo arhitekture, nego je i poput vremeplova u doba Vikinga jer ukrasne ploče i elementi poput pletera koji prikazuje borbu lava i zmije, otkrivaju ponešto o njihovoj kulturi i tradiciji. Smatra se kako je crkva, ili kako bi Norvežani rekli Urnes stavkirke, najstarija sačuvana drvena crkva koja se nalazi na izvornoj lokaciji.

