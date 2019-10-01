Galerija 0 0 0 0 Svaka je gljiva jestiva barem jednom, no kako biste spriječili nezgode ili nesreće, bolje se pouzdati u stručnjake i provjerene prodavače nego se uputiti u šumu i pokušati ubrati omiljene gljive.

Iskustva onih koji su preživjeli trovanje gljivama govore da otrovne vrste gljiva mogu imati odličan okus, pa to nije nikakvo mjerilo u procjenjivanju (ne)opasnosti. Izgled često može zavarati jer jestive gljive mogu imati svoje otrovne dvojnice.

Riješite zabavni test i uberite što više točnih odgovora, a bacite oko na neke slike na kojima su cijene izražene još u kunama pa usporedite s današnjom ponudom ;) !