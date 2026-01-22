Galerija 2 2 2 2

Blizina Medvednice te okolnih polja i šuma odavno su nas navikle na neobične prizore i susrete s divljim životinjama koje povremeno prošeću urbanim krajolikom, koji se nemilosrdno širi i zahvaća njihovo prirodno stanište. Ali, ipak, prizor koji je snimio naš suradnik, fotograf Romeo Ibrišević, ne viđamo često. Naime, nakratko je prekinuo svoja lutanja prirodom i uputio se u jedan od najnaseljenijih dijelova Zagreba kako bi kamerom zabilježio nesvakidašnju scenu - stablo usred Novog Zagreba na kojem živi dvadesetak sova ušara.

"Na jednoj brezi u Zagrebu pokraj smetlišta u Jakuševcu u Dugavama izbrojao sam 25 ovih ptičica. Prošao sam cijelo naselje i sve okolne ulice u Dugavama, cijelu Sarajevsku, gdje se gradi nova tramvajska pruga, ali nigdje nisam vidio nijednu sovu. Izgleda da im ovo drvo odgovara zbog toga što je zaštićeno od vjetra ili možda zato što je smetlište blizu, a tu sigurno ima miševa, koje obožavaju. Možda ima i neki drugi razlog koji meni nije poznat, ali je baš zanimljiva pozicija. Kažu stanari da su tu već drugu godinu. Ovdje zimuju, noću love, a danu spavaju. Očito da im je dobro jer ih stanari ne uznemiravaju, pa neka tako i ostane", javio nam je Romeo čim je dobio dojavu o nesvakidašnjem prizoru.

Zato i nećemo navesti točnu lokaciju, neka u prizoru uživaju stanari okolnih zgrada, a malo uporniji sigurno će uz lijepu šetnju pronaći najživlje stablo u Zagrebu. Za ostale tu su prizori prirode koja se prilagođava modernom načinu života, u kojima možete uživati u našoj galeriji.

