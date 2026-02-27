Nacionalni park Yellowstone 1. ožujka proslavio je 154 godine postojanja. Osnovan 1872. godine, postao je ne samo prvi nacionalni park na svijetu, nego i utjelovljenje ideje da se najvrjedniji dijelovi prirode moraju trajno zaštititi.

Odluku o osnivanju parka potpisao je američki predsjednik Ulysses S. Grant 1. ožujka 1872. godine, a za sve je zaslužan geolog Ferdinand Hayden, koji je bio angažiran da kroz Yellowstone trasira put za novu željezničku prugu koja bi spojila istok sa zapadom. Međutim, kada je Hayden sa svojim timom došao u Yellowstone i vidio o kakvoj ljepoti i netaknutoj prirodi se radi, odlučio je iskoristiti fotografije i slike članova svoje ekspedicije kako bi ispred Kongresa lobirao za očuvanje područja. Ideja da se golemo područje sačuva isključivo radi javnog dobra, znanstvenog istraživanja i uživanja budućih generacija bila je revolucionarna. Taj proces pokrenuo je osnivanje nacionalnih parkova diljem svijeta te zbog toga danas u svijetu postoji, pretpostavlja se, oko sedam tisuća nacionalnih parkova, odnosno zaštićenih dijelova prirode, koji u grubo čine 15 posto ukupne Zemljine kopnene površine.

Yellowstone, koji se najvećim dijelom nalazi Wyomingu, a manjim u Montani i Idahu, prostire se na gotovo devet tisuća četvornih kilometara, 1976. je godine proglašen rezervatom biosfere, a 1978. uvršten jna UNESCO-ov Popis svjetske baštine.

Potresi, vulkani i geološka čudesa

Geološka priča Yellowstonea prilično je temperamentna i dramatična. Cijelo područje leži iznad goleme vulkanske kaldere nastale tijekom posljednje tri velike erupcije u posljednja nekoliko milijuna godina, a regija je i seizmički vrlo aktivna.

Zahvaljujući tome, ovo je područje prava riznica geoloških i geotermalnih fenomena, toplih izvora, fumarola, blatnih lonaca i više od polovice svih aktivnih gejzira na Zemlji. Najpoznatiji među njima je Old Faithful, gejzir po kojemu se skoro može "naštimati" sat jer svakih devedeset minuta izbaci stup vode i pare, visok i do trideset metara.

Jednako impresivan je i Grand Prismatic Spring, najveći topli izvor u SAD-u, čije intenzivne plave, zelene, žute i narančaste nijanse nastaju zahvaljujući mikroorganizmima koji uspijevaju u ekstremnim temperaturama, a iako je manji, u ljepotom ne zaostaje ni Morning Glory.

Yellowstone ima i vlastiti Grand Canyon - dug je gotovo trideset kilometara, a strpljivo ga je izdubila rijeka Yellowstone, koja se dojmljivo i obrušava spektakularnim slapovima od kojih je naviši visok tek malo manje od stotinu metara.

Nepregledna divljina

Osim po geološkim značajkama, park je poznat po iznimno bogatom životinjskom svijetu. Ovdje živi više od šezdeset vrsta sisavaca - grizliji, crni medvjedi, losovi, kojoti i najveće slobodno krdo bizona u Sjedinjenim Državama.

Ponovno naseljavanje sivog vuka 1995. godine smatra se jednim od najuspješnijih primjera obnove ekosustava jer je njegov povratak utjecao na ravnotežu cijelog hranidbenog lanca. Yellowstone je jedan od rijetkih velikih ekosustava umjerenog pojasa koji je ostao gotovo netaknut od predindustrijskog doba.

Jedan od zanimljivijih podataka iz novije povijesti parka odnosi se na veliki požar 1988. godine, kada je izgorjelo oko 40 posto površine. Iako je u to vrijeme događaj izazvao zabrinutost, ekosustav se postupno obnovio, pokazujući koliko su prirodni procesi otporniji nego što se ponekad misli. Klima je uglavnom planinska, zimi se temperaturama spuštaju i do minus 18 stupnjeva, pa je ljetna sezona ujedno i ona glavna turistička. Park ima pet glavnih ulaza, a tijekom ljetne sezone svi su otvoreni.

Ulaznica za osobno vozilo obično vrijedi sedam dana, spavati se može u hotelima i kolibama unutar parka, kao i u kampovima ili privatnom smještaju u obližnjim mjestima. Zbog velike potražnje, najbolje je rezervirati krevet nekoliko mjeseci unaprijed.