Galerija 1 1 1 1 U drugoj polovici 19. stoljeća Europa se ubrzano mijenja i ubrzava. Željeznica potpuno redefinira pojam udaljenosti. Putuje se brže, budi se turizam, a lokalno gospodarstvo naglo raste. Mjesto Kohlern / Colle u Južnom Tirolu, koje s oko 1100 metara gleda na Bolzano ispod sebe – kao iz nekog drugog svijeta, uspavano je dočekalo 1959. godinu i ne sluteći da će dolazak željeznice u dolinu odraziti i na njega.

Alpski krajolici i svjež zrak odavno su ovamo privukli turiste i one dovoljno bogate da u ovom zelenom utočištu izgrade vile za idilični planinski bijeg. Lokalni gostioničar Josef Staffler, koji je početkom dvadesetog stoljeća za turizam uredio veliko imanje, imao je osjećaj da bi ovaj slikovit kraj mogao svojim gostima ponuditi i više… samo da ih se nekako doveze.

Staffler je sanjao o žičari na električni pogon. Godine 1905. dobiva prve dozvole, ali isključivo za prijevoz materijala. Nakon niza tehničkih i sigurnosnih preinaka, 29. lipnja 1908. njegova žičara konačno dobiva službeno odobrenje za putnički prijevoz. Tako je žičara Bozen - Kohlern (funivia Bolzano Colle) postala prva planinska žičara na svijetu namijenjena prijevozu putnika.

Prve kabine bile su drvene, lagane – jedna je težila tek 195 kilograma, i iznenađujuće pouzdane. U prve dvije godine žičara je prevezla je više od sto tisuća znatiželjnih putnika bez ijedne nesreće. Ipak, samo nekoliko godina kasnije stupaju na snagu nove regulative i Stafflerova se žičara zatvara zbog preuređenja.

Druga žičara koja je povezala Kohlern s Bolzanom službeno je otvorena u svibnju 1913. i ubrzo postala uzor za međunarodne propise o sigurnosti žičara. Za Prvoga svjetskog rata ne prevozi više putnike, ali ostaje u pogonu i prevozi teret, a u Drugom svjetskom ratu oštećena joj je donja stanica i tada se ipak prisilno zaustavlja.

Tek 1965. Bolzano dobiva novu, treću žičaru do Kohlerna, koja, s pauzama za modernizaciju i uljepšavanje, vozi i danas. Žičara kreće iz Bolzana svakih petnaest minuta, izuzev nedjeljom i blagdanom, a cijena vožnje u jednom smjeru iznosi 4 eura. Put u alpske visine iz grada pamtit ćete po spektakularnom pogledu na planinske vrhunce i Bolzano, a na gornjoj će vas postaji dočekati i originalna kabina iz 1908.

