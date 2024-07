Danska je europska država koja broji najviše mostova koji povezuju kopno i otoke, a Hrvatska je, barem u ovom – odmah iza nje. Mostovi otocima donose mnogo, pojednostavljuju svakodnevicu i često vraćaju život. Od putovanja u školu i na posao, preko jednostavnijeg korištenja usluga koje na otocima nisu dostupne, ili "sitnica" poput obustavljene dostave za nemirnoga mora, do možda najvažnijeg – hitnih medicinskih intervencija, most često mijenja sve.

Dokaz je tomu i najnaseljeniji naš otok, Krk, jedan od rijetkih na kojemu se broj stanovnika ne smanjuje nego povećava, pa ćemo i početi s njegovim mostom. Ovdje ćemo se baviti onim mostovima koji su povezali mostova koji povezuju dva otoka - Cres i Lošinj, Ugljan i Pašman te Lastovo i Prežbu.

Krčki most

Krčki most (Foto: Shutterstock)

Krčki most, koji se kada je krajem 1970-ih izgrađen zvao Titov most, sa svojih 1430 metara duljine i dalje je najduži naš otočki most (Pelješki je poluotočki, pa ga zato i ne spominjemo u ovoj konkurenciji). Povezuje Kraljevicu na kopnu i Omišalj na otoku Krku, sastoji se od dva luka i prolazi preko otočića sv. Marko. Kada se gradio, bio je najveći otočni most na svijetu i tu je titulu držao čak 15 godina.

Osorski most

Osorski most (Foto: Shutterstock)

Most koji povezuje otoke Cres i Lošinj najstariji je naš otočni most. Postoji od srednjega vijeka, a zamijenio je nasutu prevlaku između ova dva otoka. Osorski pokretni most naročito je prometan u sezoni, a za pomorski se promet otvara, odnosno diže dva pita dnevno, u 9 i u 17 sati.

Paški most

Paški most (Foto: Shutterstock)

Paški most je jednolučni most koji od 1968. godine povezuje otok Pag s kopnom preko Ljubačkih vrata, a dug je 301 metar. Njegova pozicija nije najsretnije izabrana pa je zimi često zatvoren. Usprkos tomu, njegova je uloga bila nezamjenjiva u Domovinskom ratu kada je bio jedina veza između sjevera i juga Hrvatske.

Virski most

Virski most (Foto: Shutterstock)

Virski most otvoren je za promet 1976. godine. Povezao je Vir s Ravnim Kotarima, a poseban je po tome što konstrukciju drži devet nosećih betonskih stupova (i dva na krajevima). Izgrađen je preko plićine koja se ranije mogla pregaziti, a zamijenio je stariji drveni most.

Murterski (Tišnjanski) most

Tišnjanski most (Foto: Shutterstock)

Podizni most u Tisnom povezuje otok Murter s kopnom. Tišnjanski most izgrađen je još početkom 18. stoljeća, a današnjim pokretnim mostom zamijenjen je 1968. Mehanizam mu je međutim promijenjen – ranije se „otvarao“ pomicanjem u stranu. U sezoni se most diže dvaputa dbevno i osraje otvoren dvadeset minuta za pomorski promet, u 9 i u 18 sati, a zimi se otvara samo ujutro.

Čiovski most

Čiovski most (Foto: Shutterstock)

Otok Čiovo bio je povezan s kopnom još od srednjeg vijeka (baš kao i otok na kojemu je Trogir). Stari most prema Čiovu naziva se i Trogirskim mostom, a novi Čiovski most, u promet pušten 2018. godine i dug 547 metara, sagrađen je kako bi se osigurala bolja prometna povezanost otoka Čiova s kopnom i rasteretila povijesna jezgra Trogira.

