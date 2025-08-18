Torta od jagoda i badema jedna je od onih koje je se samo zamute, izliju i ispeku. Nevjerojatno je sočna zahvaljujući jagodama u dodanim u tijesto, a okus voća divno se slaže s bademima.

Ako želite, jagode možete zamijeniti malinama, borovnicama ili kombinacijom bobičastoh voća u istoj količini. Uživajte!

Torta od jagoda i badema - sastojci: 125 g integralnog pšeničnog brašna

60 g maslaca, otopljenog

50 g smeđeg šećera

40 g bademovog brašna

120 ml mlijeka

1 srednje jaje

35 g banane, pasirane

8 g praška za pecivo

2-3 pune šake jagoda (300-400 g)

listići badema, za ukras, po želji Torta od jagoda i badema - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Miksajte jaje i šećer nekoliko minuta, zatim postupno dodajte mlijeko, rastopljeni maslac i pasiranu bananu te nastavite miješati ručno. Pomiješajte brašno, bademovo brašno i prašak za pecivo. Umiješajte brašnastu u mokru smjesu malo po malo, povremeno miješajući. Konačna konzistencija mora biti kremasta i bez grudica. Zatim dodajte dvije šake svježih jagoda, promiješajte ručno i ulijte smjesu u kalup za tortu promjera 16 cm. Po vrhu poslažite jagode i listiće badema. Pecite kolač na najnižoj rešetki pećnice oko 45 minuta. Provjerite čačkalicom nakon 40 minuta. Isključite pećnicu i ostavite kolač da odstoji u pećnici s malo otvorenim vratima još nekoliko minuta. Kolač poslužite ohlađen.

