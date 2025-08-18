Torta od jagoda i badema jedna je od onih koje je se samo zamute, izliju i ispeku. Nevjerojatno je sočna zahvaljujući jagodama u dodanim u tijesto, a okus voća divno se slaže s bademima.

Ako želite, jagode možete zamijeniti malinama, borovnicama ili kombinacijom bobičastoh voća u istoj količini. Uživajte!

Torta od jagoda i badema - sastojci:

  • 125 g integralnog pšeničnog brašna
  • 60 g maslaca, otopljenog
  • 50 g smeđeg šećera
  • 40 g bademovog brašna
  • 120 ml mlijeka
  • 1 srednje jaje
  • 35 g banane, pasirane
  • 8 g praška za pecivo
  • 2-3 pune šake jagoda (300-400 g)
  • listići badema, za ukras, po želji

Torta od jagoda i badema - priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.
  2. Miksajte jaje i šećer nekoliko minuta, zatim postupno dodajte mlijeko, rastopljeni maslac i pasiranu bananu te nastavite miješati ručno.
  3. Pomiješajte brašno, bademovo brašno i prašak za pecivo. Umiješajte brašnastu u mokru smjesu malo po malo, povremeno miješajući. Konačna konzistencija mora biti kremasta i bez grudica.
  4. Zatim dodajte dvije šake svježih jagoda, promiješajte ručno i ulijte smjesu u kalup za tortu promjera 16 cm. Po vrhu poslažite jagode i listiće badema.
  5. Pecite kolač na najnižoj rešetki pećnice oko 45 minuta. Provjerite čačkalicom nakon 40 minuta. Isključite pećnicu i ostavite kolač da odstoji u pećnici s malo otvorenim vratima još nekoliko minuta.
  6. Kolač poslužite ohlađen.

