Torta od jagoda i badema jedna je od onih koje je se samo zamute, izliju i ispeku. Nevjerojatno je sočna zahvaljujući jagodama u dodanim u tijesto, a okus voća divno se slaže s bademima.
Ako želite, jagode možete zamijeniti malinama, borovnicama ili kombinacijom bobičastoh voća u istoj količini. Uživajte!
Torta od jagoda i badema - sastojci:
- 125 g integralnog pšeničnog brašna
- 60 g maslaca, otopljenog
- 50 g smeđeg šećera
- 40 g bademovog brašna
- 120 ml mlijeka
- 1 srednje jaje
- 35 g banane, pasirane
- 8 g praška za pecivo
- 2-3 pune šake jagoda (300-400 g)
- listići badema, za ukras, po želji
Torta od jagoda i badema - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.
- Miksajte jaje i šećer nekoliko minuta, zatim postupno dodajte mlijeko, rastopljeni maslac i pasiranu bananu te nastavite miješati ručno.
- Pomiješajte brašno, bademovo brašno i prašak za pecivo. Umiješajte brašnastu u mokru smjesu malo po malo, povremeno miješajući. Konačna konzistencija mora biti kremasta i bez grudica.
- Zatim dodajte dvije šake svježih jagoda, promiješajte ručno i ulijte smjesu u kalup za tortu promjera 16 cm. Po vrhu poslažite jagode i listiće badema.
- Pecite kolač na najnižoj rešetki pećnice oko 45 minuta. Provjerite čačkalicom nakon 40 minuta. Isključite pećnicu i ostavite kolač da odstoji u pećnici s malo otvorenim vratima još nekoliko minuta.
- Kolač poslužite ohlađen.
