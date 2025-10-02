Galerija 5 5 5 5 Romeo Ibrišević, fotograf i ekolog koji neumorno čisti Lijepu Našu od olupina automobila i drugog otpada, u svojem se dugogodišnjem stažu sa Zelenim stopama nagledao kojekakvih žalosnih prizora. Od morskog dna do vrhova planina, u akciji Očistimo Hrvatsku od auto olupina (koju već više od dva desetljeća vodi s tvrtkom CIOS) iz nacionalnih parkova i parkova prirode u Hrvatskoj uklonjeno je na desetke tisuća krntija. Jedna od inicijativa kojom pokušava osvijestiti ljude da učine nešto dobro za jedini dom u kojem živimo, ili se barem suzdrže od uništavanja, spaja ekologiju s umjetnošću.

Kao dio akcije "Očistimo Hrvatsku od olupina" svojedobno se u Zagrebu održala izložba "Što se čeka, izvlačimo!" s radovima dvadesetak istaknutih hrvatskih umjetnika kako bi se ukazalo na nužnost očuvanja okoliša.

"Na njegov poziv prvi se, još 2011. godine, odazvao Mersad Berber, nacrtavši konje koji izvlače vozilo iz zelenila. Nakon toga su uslijedili i ostali umjetnici čiji se stil već na prvi pogled vrlo lako prepoznaje na slikama, rekao je Ibrišević.

Primjerice, Vatroslav Kuliš naslikao je uz olupine 'zeku koji traži potočić', Izvor Oreb dao im je morski 'štih', a u mediteranskom ozračju nastala su djela Stipe Nobila, Jugana Splivala i Abela Brčića.

Zdenko Bašić na sliku je doveo svoje vjerne šumske likove, stripovski rukopis ostavio je Milan Trenc, dok je Dalibor Jelavić dodao virtualnu notu boja iz snova. Miljenko Bengez svoj je tipični koloristički grad stavio iznad iskopine, a Svjetlan Junaković od olupine plavog autobusa napravio kukca.

Ana Dana Beroš dodala je olupini automobila kod jezera olupine čamaca, dok je dvojac koji je dizajnirao katalog i pozivnicu za izložbu, Bachrach&Krištofić, u zrak podigao stari žuti školski autobus", piše HINA.

Prema Romeovim fotografijama olupina iz prirode, koje se otisnu na slikarskom platnu, umjetnici stvaraju remek-djela, a jedno od njih potpisuje Zoran Homen, koji je javnosti poznat kao profesor arheologije, viši kustos, nastavnik likovne kulture, slikar i umirovljeni dugogodišnji ravnatelj Gradskoga muzeja Križevci. Slike Zorana Homena, najčešće mrtve prirode, pejsaža i portreta u hiperrealističkom stilu, nalaze se u nekoliko muzeja i galerija te u mnogim privatnim kolekcijama.

Sat ekologije dr. Homena - 3 (Foto: Romeo Ibrišević)

"Zoran Homen je podržao moju ideju da u zemlji čija himna počinje riječima Lijepa naša domovino ne bismo smjeli gledati prizore odbačenih automobilskih olupina u prirodi. I ne samo da je shvatio o čemu zborim nego je uložio i silan trud te naslikao nešto stvarno originalno. Poigrao se s vjerojatno najpoznatijom Rembrandtovom slikom Sat anatomije dr. Nicolaesa Tulpa. Slikar je odabrao fotografiju odbačene olupine na padini iznad željezničke pruge u mjestu Meja, otisnuo na platno formata 70 x 100 cm. Svoj potpis Homen je dodao na šalabahter jednog od promatrača, a djelo je nazvao: Sat ekologije dr. Homena“.

Fotografije umjetničkog djela pogledajte u našoj galeriji s početka teksta.

Veliki dan: Pogledajte kako izgleda novo planinarsko sklonište Skorpovac na Velebitu +22