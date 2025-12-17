Galerija 0 0 0 0 Budućnost skijanja u Švicarskoj nije blistavo bijela, upozoravaju istraživači MeteoSwissa, švicarskog Saveznog ureda za meteorologiju i klimatologiju, i sveučilišta ETH Zürich. Švicarska se naime zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka, djelomično zbog alpske geografije. Prema studiji znanstvenika, zemlja postaje toplija i suša, suočava se s intenzivnijim razdobljima oborina i – što je ključno za zimske sportove – s manjkom snijega. Kako bi se pokušalo usporiti nesretni scenarij, Laax, popularno planinsko i skijaško odmaralište smješteno u kantonu Graubünden, na istoku zemlje, postalo je prvo skijalište na svijetu koje se obvezalo na potpunu ugljičnu neutralnost.

U cijelom planski izgrađenom eko-selu razmišljalo se o svakom detalju: od potrošnje energije i upravljanja otpadom do hrane, pića i bioraznolikosti. Dekarbonizirana arhitektura ondje je dobro poznat pojam jer su građevine projektirane ili prilagođene tako da imaju vrlo niske ili nulte emisije ugljikova dioksida. Dok u Laaxu sjaje solarni paneli, a električna vozila tiho prolaze, vertikalni vrtovi privlače ptice, pčele i kukce. Posjetitelji listaju sezonske jelovnike koji se baziraju na biljnoj prehrani, a ošteti li im se skijaška oprema mogu je besplatno popraviti kako bi se produžio njezin vijek trajanja, umjesto gomilanja otpada.

Laax - 3 (Foto: Shutterstock)

Napredne žičare

Ljubitelji prirode mogu istražiti i Senda dil Dragun – najdužu šetnicu kroz krošnje drveća na svijetu – koja vijuga kroz posebno područje zaštite divljih životinja te vidjeti planinskog zeca, kozoroga i orla. Šetnica nije jedina posebnost, ovaj kutak Švicarske je ponosan i na FlemXpress, prvu žičaru na svijetu koja ne radi non-stop, nego na poziv, kako bi se uštedjela energija. Održivi taksi-sustav žičara koristi najsuvremenije gondole koje voze samo kada su potrebne, čime se potrošnja energije smanjuje za 50 posto. Razlog tome su brojke koje otkrivaju da većina kabina u klasičnim žičarama vozi bez putnika.

"Imamo odgovornost prema mjestu u kojem živimo i radimo na tome da ga očuvamo i da mu damo nešto zauzvrat. Svima koji ovdje dolaze želimo pokazati da smo svjesni svog utjecaja na okoliš i da želimo nešto poduzeti”, kažu u Laaxu.

Idemo u Deželu: 5 ideja za sanjkanje u Sloveniji +2